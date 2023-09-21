河南方城縣醫院黨委書記受查　有傳與數百萬財物被盜有關

河南南陽市方城縣人民醫院黨委書記邊洪昌被查，有傳起因是其家中被盜竊。

縣委書記段文漢證實邊洪昌已被當局留置，但未有回應對方是因家中被竊才受查，抑或調查時才發現盜竊案。



9月14日，有網民在南陽市長網上留言板留言稱，方城縣人民醫院黨委書記邊洪昌收受賄賂，家中被盜現金財物達數百萬。

9月19日，方城縣政府回覆稱，方城縣人民醫院黨委書記邊某某涉嫌嚴重違紀和職務違法，已立案，正在接受方城縣紀委監委紀律審查和監察調查 。

有參與辦案的人士證實，邊洪昌家中確實被盜，並解釋是家中有人患重病需要用錢，警方辦案時曾向紀委報備，「縣紀委監委主動拿的他，現金不是這個數，網上的傳言很多不實」。

有知情人士稱，9月11日，邊洪昌向同事聲稱自己患病，當日到醫院交接工作後再沒來上班。9月19日，調查人員在邊洪昌辦公室帶走其筆記本、資料等物品，「調查人員也說了他家被盜的事，是不是因為被盜引發被查，那我就不知道了」。

據介入，邊洪昌生於1968年，早年在方城縣人民醫院擔任中層幹部，此後調至方城縣中醫院擔任院長，後任方城縣人民醫院院長、黨委書記。邊洪昌是該院中醫內科副主任醫師，參與研究的項目—利用中醫藥治療精神分裂症的技術研究與應用項目，在2000年被市政府授予科學技術進步二等獎。