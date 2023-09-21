拿諾獎獲千萬購房補貼　東莞急吸人才求產業轉型：仍面臨較大考驗

不論內地或香港，各地政府為吸引人才發布眾多政策各顯神通。

近日，廣東東莞市人力資源和社會安全局發布消息稱，對於特級人才，如諾貝爾獎獲得者的購屋補貼，將從原標準的250萬元提高到1,000萬元。



根據《東莞市特色人才認定評定暫行細則》，東莞的特級人才目錄涵蓋32大類，包括諾貝爾獎得主；中國國家最高科學技術進步獎得獎者；中國、美國、德國、英國、法國、日本、加拿大等國的科學院院士、工程院院士；（擔任過）世界知名大學校長，圖靈獎得主；菲爾茲獎得主；獲中國政府「友誼獎」的專家；世界500強企業總部執行長、技術長或技術研發負責人等人才。

東莞立訊精密。（視覺中國）

這些特級人才不僅包括科技創新層面，亦囊括不少文體類人才，如世界著名樂團首席指揮、藝術總監、首席演奏家；近5年直接培養出奧運冠軍的主教練等。

東莞市人力資源與社會安全局相關工作人員透露，先前已成功引進特級人才，但不便透露人數與名單。

除了特級人才，東莞依照一定標準，將特色人才分成一類到四類。購屋補貼分別由200萬元、150萬元等，提升2到3倍至600萬元、400萬元、200萬元和100萬元。

除購屋補貼外，此次東莞也提供了較可觀的租屋補助。依申領規定，特級人才每個月最高可獲6000元租房補貼，1至4類人才可獲2000元至5000元每月的租房補貼。

有業內人士認為，此次東莞大幅提升人才補貼是因「轉型焦慮」。今年上半年，東莞GDP為5,262.10億元，年增1.5%。這項增速，在廣東21個設區市中墊底，不僅跑輸廣東所有地市，而且在24個兆GDP城市中位列倒數第一。

不少業內人士看來，東莞放緩的成長速度，與其當下面臨的轉型問題息息相關。

東莞華為（視覺中國）

廣東社科院經濟學研究員丁力認為，東莞一直以「世界工廠」著稱，製造業占比很大，但自有知識產權相對不足，對外依存度很高。在全球產業分工當中，算不上高端。在人工、土地、能源等低成本優勢慢慢消散以后，東莞的製造業面臨較大的轉型升級考驗。

雖然東莞不斷引進高新科技企業。如華為將終端總部，設在東莞松山湖。但丁力看來，雖然華為落戶東莞，可以說「身」在東莞，「心」在深圳。其研發、創新以及產業鏈的關鍵環節，依然與深圳緊密相連。

且不少業界專家認為，東莞儘管地處珠三角區域，但作為普通地級市，在「科教文衛」層面，亦存在先天短板。