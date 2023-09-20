福島核污水｜造謠「中國旅遊團在日本吃海鮮」　東莞男子被拘留

8月24日，日本正式啟動福島核污水排海，中國第一時間發公告表示，將全面暫停進口日本海產品。

8月23日晚，中國政府宣布恢復赴日團隊遊的首個中國觀光團抵達東京羽田機場。該新聞此後遭部分自媒體渲染成「中國旅遊團在日本吃海鮮」，更被有心人士進行加工，引發輿論關注。

9月19日晚，「公安部網安局」公開一起網絡傳播虛假信息案，稱東莞一名男子造謠「中國旅遊團在日本吃海鮮」，並對其進行拘留處罰。



公告表示，今年8月份，嫌犯楊某某在瀏覽自媒體過程中，發現一篇涉及「中國旅遊團在日本吃海鮮」的虛假訊息，認為這是熱門話題，加工加工發布，可以吸引流量。於是，楊某某在未核實資訊真偽的情況下，摘取了該資訊的部分段落內容，並進行編造後發布。

東莞男子因發布「中國遊客在日本吃海鮮」虛假信息被刑拘。（平安茶山）

這次編造的假訊息發布後，引發大量網友點擊、追蹤、轉發，擾亂了網路正常秩序。經過審訊，楊某某供認了為吸引流量故意編造、故意散播假訊息的事實。目前，楊某某已被公安機關處以行政拘留併罰款。

截至目前，在內地搜索引擎Baidu搜索相關關鍵字，仍會出現大量關於「中國旅遊團在日本吃海鮮」的自媒體文章，所提到的是8月23日晚抵達東京的中國旅遊團。

據此前報道，8月23日抵達日本的是中國政府宣布恢復赴日團隊遊後，首個抵達東京羽田機場的中國觀光團。會到訪東京都和富士山等地，於8月27日返回中國。日經中文網曾報道稱，「一名第5次到日本的男孩高興地表示：『想吃壽喜燒，也很期待參觀鎌倉大佛』」。