東莞活牛供應商被揭為活牛灌水　每隻注水50升增重近百斤

東莞市有活牛供應商被揭發為活牛灌水，增加牛隻重量以牟取暴利。

9月6日，東莞市政府通報稱，涉事灌水牛供應商等5名人員已被警方控制，並暫停涉事食品公司的活牛屠宰業務，市政府將進一步加強對牲畜、活禽、水產品等全鏈條溯源以及全過程監管，並在全市開展專項整治。



《南方日報》報道，注水牛窩點位於東莞市厚街鎮七姐妹山上，連日都有2、3名工人負責為牛隻注水。工人將牛拴在鐵架上後，將一根約兩米長的黑色硬管直接插入牛嘴，再接上另一根軟管後灌水，每隻牛被灌水時長約2分鐘。

牛隻被灌水時會前後踱步掙扎，面相難看，牛嘴不斷有白沫吐出。當有牛隻吐出水管，工人便會強行將水管塞入牛嘴，繼續灌水。數小時後，全部牛隻完成灌水，再由兩輛貨車運走。牛隻被灌水後，體型明顯變浮腫，牛肚脹起。經估算，每隻牛的灌水量近50升，可增重近百斤。

一男子將長管插入活牛胃中灌水。（南方日報）

報道指，被灌水的牛隻購自全國四大知名牛行之一「橫瀝牛行」，品種為西門塔爾牛，每隻重約800公斤，被畜牧界譽為「全能牛」，是大型乳、肉、役三用品種。

牛隻被灌水後，立即被送到東莞市食品有限公司南城食品分公司，屠宰場外有檢疫人員對牛隻取樣。檢疫人員介紹，公司絕不收「注水牛」，如發現有注水牛，將拉去垃圾站進行無害化處理。

東莞市食品有限公司南城食品分公司一工作人員介紹，該公司只提供屠宰服務，並不收購牛肉，牛販將牛拉到此處屠宰後，需要自尋銷路，「一般來說來這裏屠宰後都是賣給了市場、超市，也有些賣給了機關單位的食堂」。

屠宰場內的動物檢疫合格證明顯示，牛肉的目的地有東莞虎門的農產品批發市場、東莞某餐飲公司、廣州天河區沙河廣場等地。

按照國家相關標準，牛肉的水分限量指標為≤77%，「注水牛」一般會超過指標。有活牛養殖從業者稱，目前牛肉的市場價格約40元／斤（人民幣，下同），一隻牛灌進約百斤重的水，屠宰後肉的重量能增加約60斤，灌水能令牛販在每隻牛身上獲得數千元的不法收入。

東莞：灌水牛供應商等5人已被警方控制

9月6日，東莞市委市政府就「東莞存在灌水活牛進入屠宰場」一事發布通報。

通報稱，市政府組織相關部門趕赴厚街鎮河田社區七姐妹山涉事「活牛灌水窩點」、東莞市食品有限公司南城分公司現場調查處置，現場活牛尿液抽檢均為陰性（主要檢測「瘦肉精」），目前涉事活牛供應商李某等5名人員現已被公安機關控制，並暫停東莞市食品有限公司南城分公司活牛屠宰業務。

經調查，李某等人提供活牛全部購自東莞市橫瀝牛行，在厚街鎮河田社區七姐妹山一處農場內對活牛強行灌水後，送往東莞市食品有限公司南城分公司屠宰，肉品銷往東莞、廣州等地。

9月5日下午，相關部門迅速對相關肉品全面追查截留，並送往東莞市農產品質量安全監督檢測所檢測，檢測結果出具後將依法從嚴處理。同時，派出執法檢查組對全市4家牛羊肉屠宰企業深入開展屠宰企業查證驗物、「瘦肉精」檢測以及肉品品質檢驗等情況詳細檢查，確保相關屠宰企業規範管理。

自9月6日起，東莞將進一步嚴格牛羊、生豬等進場關、屠宰關和出場關把控，通過實行橫瀝牛行與屠宰企業「點對點」調運管理、督促屠宰企業嚴格落實食品安全主體責任、落實運輸車輛閉環管理、提升視頻化信息化監管能力等措施，切實完善食品安全監管機制。

東莞市將加快調查進度，進一步加強對牲畜、活禽、水產品等全鏈條溯源以及全過程監管，以全市屠宰企業、農貿市場、生鮮超市（便利店）為重點，迅速開展一次拉網式、地毯式食品安全隱患排查和專項整治行動。