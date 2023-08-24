內地醫療反腐｜消息指衛健委主任馬曉偉被帶走　曾力推清零政策

內地醫療反腐持續之際，內地傳出國家衛健委主任馬曉偉被從北京協和醫院高幹病房帶走的消息。



周二（22日），獨立記者高瑜在社交網站X（前身為Twitter）轉載指「國家衛生系統老大馬曉偉17日被從北京協和醫院高幹病房被帶走」。同日，華語財經也在其X帳號發文，稱「裝病也不行了？國家衛健委主任馬曉偉，於8月17日被從北京協和醫院高幹病房被帶走」。

文中指出，今年3月12日表決通過由國務院總理李強提名的各部部長中，馬曉偉獲2917票贊成，21票反對，為反對票數最多的人選。疫情期間，馬曉偉是力推清零政策的主要衛生官員，在《學習時報》旗幟鮮明反對「病毒共存」。

另外今年3月港媒報道指出，3月17日新一屆中國國務院召開第一次全體會議，國務院26個組成部門首腦中，「除了盛傳病重、近期缺席多個重要場合的國家衛健委主任馬曉偉外」，其他全數出席。

公開資料顯示，馬曉偉是中共第20屆中央委員，1959年12月出生，大學學歷，擁有醫學學士。在衛健委官網「重要活動和講話」一欄，最近一次關於馬曉偉的活動紀錄已是2022年3月10日，當時他出席國務院聯防聯控機制綜合組召開全國新冠肺炎疫情防控視訊會商會議並發表講話。