內地醫療反腐｜國常會通過配套計劃　3年全面提升醫療質量

內地醫療反腐風暴來襲。上周五（25日），國務院常務會議審議通過兩個涉醫行動計劃，要求從醫藥工業和醫療裝備產業兩方面給予支持。



上周五召開的國常會審議通過三個文件，其中包括《醫藥工業高質量發展行動計劃（2023－2025年）》、《醫療裝備產業高質量發展行動計劃（2023－2025年）》。

會議強調，醫藥工業和醫療裝備產業是衛生健康事業的重要基礎，事關人民群眾生命健康和高質量發展全局。要着力提高醫藥工業和醫療裝備產業韌性和現代化水平，增強高端藥品、關鍵技術和原輔料等供給能力，加快補齊中國高端醫療裝備短板。

同時，要着眼醫藥研發創新難度大、周期長、投入高的特點，給予全鏈條支持，鼓勵和引導龍頭醫藥企業發展壯大，提高產業集中度和市場競爭力。要充分發揮中國中醫藥獨特優勢，加大保護力度，維護中醫藥發展安全。要高度重視國產醫療裝備的推廣應用，完善相關支持政策，促進國產醫療裝備迭代升級。要加大醫工交叉複合型人才培養力度，支持高校與企業聯合培養一批醫療裝備領域領軍人才。

會議從「事關人民群眾生命健康和高質量發展全局」，為兩份行動計劃定調，要求從醫藥工業和醫療裝備產業兩方面補短板，給予全鏈條支持，鼓勵和引導龍頭醫藥企業發展壯大，並提到國產醫療裝備升級、人才培養等具體措施。

貴州省人民醫院醫學影像科醫生為患者檢查。（新華社）

今年5月，國家衛健委、國家中醫藥局發布《全面提升醫療質量行動計劃（2023-2025年）》，明確要利用3年時間，在全行業進一步樹立質量安全意識，完善質量安全管理體系和管理機制，健全政府監管、機構自治、行業參與、社會監督的醫療質量安全管理多元共治機制，鞏固基礎醫療質量安全管理，提升醫療質量安全管理精細化、科學化、規範化程度，優化醫療資源配置和服務均衡性，提升重大疾病診療能力和醫療質量安全水平，持續改善人民群眾對醫療服務的滿意度。

計劃明確了三個工作階段。2023年5月至6月為啟動階段，國家衛健委聯合國家中醫藥局製定印發行動計劃，擬定對各省份行動效果監測指標體系，召開工作會議做出具體工作安排。各省級衛生健康行政部門製定具體工作方案報國家衛生健康委和國家中醫藥局備案，部署本轄區行動相關工作。

2023年6月至2025年9月為實施階段，各級衛生健康行政部門按年度進行行動工作部署和工作總結。各地按照本計劃分別落實工作，加強指導評估，及時解決共性問題。發掘先進做法和典型經驗，遴選年度典型案例並進行宣傳推廣。

2025年10月至12月為評估總結，國家衛健委和國家中醫藥局對質量安全提升工作進行全面總結評估，提煉質量安全提升工作經驗，通報巡查發現的典型案例，加強行動計劃和工作成效宣傳，營造良好輿論氛圍，對於工作中發掘的先進做法和典型經驗，組織宣傳推廣，推動形成制度性安排。

同時，行動設立了五個專項行動，就手術質量安全管理、建立「以疾病為鏈條」的診療模式、病歷內涵質量、患者安全管理、質控組織體系建設等5個方面的工作提出了具體要求和目標。

山東第一醫科大學附屬中心醫院的醫療專家，在關嶺布依族苗族自治縣中醫醫院為小朋友做檢查。（新華社）

近期，多個省份相繼發布行動方案。安徽省計劃用3年時間，全面提升全省二級以上醫療機構重大疾病診療能力和醫療質量安全水平，例如全省急性ST段抬高型心肌梗死再灌注治療率提升至80%；全省急性腦梗死再灌注治療率提升至45%。

雲南省計劃用3年時間，令國家三級公立醫院績效考核成績穩步提升，包括省第一人民醫院、昆明醫科大學第一附屬醫院進入全國前50名，昆明醫科大學第二附屬醫院進入全國前100名，省腫瘤醫院進入專科全國前10名，省阜外醫院進入其他專科全國前10名，昆明市兒童醫院進入專科全國前8名，省中醫醫院進入全國前15名。