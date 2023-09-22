俄高官：美國欲在蒙古套用烏克蘭劇本　促使其與中俄對抗

據俄媒報道，俄羅斯國家杜馬副議長紹爾班·卡拉-奧爾（Sholban Kara-ool）警告，美國想在蒙古國套用烏克蘭劇本，促使其與中俄對抗。



卡拉-奧爾警告，美國想在蒙古國套用烏克蘭劇本，促使其與中俄對抗。（圖瓦共和國政府網站）

卡拉-奧爾周三（20日）在個人社交媒體發文指，美國大使館和其他非政府組織在蒙古國的活動非常活躍。他並分享近期訪問蒙古時的觀察，「蒙古國方面以兄弟般的熱情迎接了我們，但在該國首都的街道上，我沒有看到一個俄文標誌。這些標誌以前在那裏已經存在幾十年，被認為是城市不可或缺的元素，是（兩國）人民之間友誼的標誌。」他還認為，此行有「不安的感覺」。

卡拉-奧爾表示，「自2014年以來一直致力於在烏克蘭活動的美國組織也在蒙古國展開工作，這已經不是什麼秘密了。因此，他們的目標是明確的。」他認為，外國大使館方面在蒙古國的行動一直非常「積極」，俄羅斯也絕不能落後，「有必要加強議會間合作，加強文化、人道主義聯繫以及​​兩國人民的友誼。我們間的關係一直是友好睦鄰。我們不能失去這種關係。」

有報道指，美國多年來不斷在政治、經濟、文化等領域加強對蒙古國的滲透和拉攏。美國國防部的《印太戰略報告》將烏蘭巴托定性為華盛頓「可靠的、有能力的和天然的合作夥伴」。有觀點認為，華府這樣做是為了制衡中俄。

蒙古首都烏蘭巴托。（Facebook@noradsanta）

除了加強和蒙古國的外交之外，美國還一直透過教育對蒙古國進行政治滲透。2021年，時任美駐蒙大使克魯奇斯基直言，蒙古國的許多政治菁英都在美國接受過教育。此外，價值觀也是美國對蒙實施全方位滲透的重要「抓手」，主要透過美國在蒙的政府機構和非政府組織實施，例如亞洲基金會、國際共和研究所、索羅斯基金會、和平工作隊志工、美國文化資訊中心等。

公開資料顯示，卡拉-奧爾曾長年擔任與蒙古國接壤的俄羅斯圖瓦共和國行政長官。圖瓦共和國，是俄羅斯聯邦中的一個聯邦主體，是西伯利亞聯邦管區的一個共和國，首府為克孜勒。古稱謙州，清代稱「唐努烏梁海」。