習近平會見國際奧林匹克委員會主席巴赫稱：堅持體育非政治化原則

9月22日下午，國家主席習近平在杭州西湖國賓館會見來華出席第19屆亞洲運動會開幕式的國際奧林匹克委員會主席巴赫。蔡奇、丁薛祥、王毅、諶貽琴等參加會見。



習近平對巴赫和國際奧委會長期支援中國奧林匹克運動和體育事業發展表示感謝。（央視時政）

習近平指出，面對百年變局和世紀疫情相互疊加帶來的嚴峻挑戰，國際奧委會堅守奧林匹克初心，弘揚奧林匹克精神，踐行奧林匹克宗旨，反對體育政治化，推動國際奧林匹克運動克難前行，為維護世界和平和發展、推動人類團結進步發揮了獨特的重要作用。

習近平強調，中國一貫重視發展體育事業，積極參與國際奧林匹克事務，踐行「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言。去年（2022）中國克服新冠疫情等挑戰，向世界奉獻了一屆「簡約、安全、精彩」的北京冬奧會，北京成為全球首個「雙奧之城」。

中國傳播奧林匹克精神的腳步永不停歇，願同國際奧委會一道，堅持體育非政治化原則，充分利用北京冬奧會遺產，為推進奧林匹克事業和建構人類命運共同體作出新的更大貢獻。

習近平表示，目前，杭州亞運會的準備工作已經就緒。中國政府和中國人民完全有信心呈現一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會，為推動奧林匹克運動發展、促進亞洲人民團結和友誼作出新的貢獻。

在央視發布的杭州亞運主題微電影中，多名中國選手入鏡，圖為輪滑繞樁選手秦雨晴。（微電影《開始，即未來》影片截圖）

巴赫表示，每次我來中國訪問，都滿懷誠意和驚喜。中國政府高度重視體育事業發展，為國際奧林匹克運動作出重要貢獻。北京冬奧會非常精彩成功，中國人民和世界人民都將從北京冬奧會遺產中持續獲益。

當前世界面臨地緣衝突等各種困難，國際奧委會致力於捍衛多邊主義，反對體育政治化，讚賞中方為此採取的正確立場。國際奧委會對同中國的成功合作感到滿意，感謝中國對國際奧林匹克運動事業的支援，希望進一步加強同中國的合作。相信杭州亞運會將成功精彩，促進亞洲的團結與友誼。