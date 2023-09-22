習近平會見國際奧林匹克委員會主席巴赫稱：堅持體育非政治化原則
撰文：許祺安
出版：更新：
9月22日下午，國家主席習近平在杭州西湖國賓館會見來華出席第19屆亞洲運動會開幕式的國際奧林匹克委員會主席巴赫。蔡奇、丁薛祥、王毅、諶貽琴等參加會見。
習近平指出，面對百年變局和世紀疫情相互疊加帶來的嚴峻挑戰，國際奧委會堅守奧林匹克初心，弘揚奧林匹克精神，踐行奧林匹克宗旨，反對體育政治化，推動國際奧林匹克運動克難前行，為維護世界和平和發展、推動人類團結進步發揮了獨特的重要作用。
習近平強調，中國一貫重視發展體育事業，積極參與國際奧林匹克事務，踐行「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言。去年（2022）中國克服新冠疫情等挑戰，向世界奉獻了一屆「簡約、安全、精彩」的北京冬奧會，北京成為全球首個「雙奧之城」。
中國傳播奧林匹克精神的腳步永不停歇，願同國際奧委會一道，堅持體育非政治化原則，充分利用北京冬奧會遺產，為推進奧林匹克事業和建構人類命運共同體作出新的更大貢獻。
習近平表示，目前，杭州亞運會的準備工作已經就緒。中國政府和中國人民完全有信心呈現一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會，為推動奧林匹克運動發展、促進亞洲人民團結和友誼作出新的貢獻。
巴赫表示，每次我來中國訪問，都滿懷誠意和驚喜。中國政府高度重視體育事業發展，為國際奧林匹克運動作出重要貢獻。北京冬奧會非常精彩成功，中國人民和世界人民都將從北京冬奧會遺產中持續獲益。
當前世界面臨地緣衝突等各種困難，國際奧委會致力於捍衛多邊主義，反對體育政治化，讚賞中方為此採取的正確立場。國際奧委會對同中國的成功合作感到滿意，感謝中國對國際奧林匹克運動事業的支援，希望進一步加強同中國的合作。相信杭州亞運會將成功精彩，促進亞洲的團結與友誼。