解放軍報：「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因

中國國防部長李尚福許久未公開露面，引發關注之際，中共軍委改革和編制辦公室9月22日在機關報《解放軍報》撰文表示，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因，強調軍隊領導幹部要強化自我約束，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈，呼告「真正做政治上的明白人、打仗上的懂行人、經濟上的乾淨人、生活上的正派人。」



這篇題目為《淨化社交圈生活圈朋友圈》的文章強調，對領導幹部來說，別人越關心，自己越需要小心；別人越尊重，自己越需要自重。文章指出，中共中央軍委主席習近平在談到領導幹部要加強自我約束時，曾引用《西遊記》中的故事形象地說：「孫悟空把唐僧放在那，用金箍棒畫一個圈，妖魔鬼怪就進不來了。自己要給自己畫一個圈。」這對領導幹部淨化社交圈、生活圈、朋友圈具有很強的啟示意義。

文章表示，遠離危險與誘惑，最管用的辦法就是進行「物理隔絕」，千萬不要高估自己的定力、迷信自己的能力，能不參加的活動就不要參加，能不赴約的飯局就不要赴約。

李尚福上次公開露面是8月29日，當時他在北京出席第三屆中非和平安全論壇全體會議並作主旨發言。(影片截圖)

文章提及，中央軍委政治工作部、紀律檢查委員會日前印發《軍隊領導幹部社會交往行為規範》文件，強調軍隊領導幹部加強黨性修養，強化自我約束，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈，自覺做到交往有原則、有界限、有規矩。

「從近年來查處的腐敗案件看，很多圍獵行為披著人情往來的外衣，打著老鄉、同學、戰友等旗號，像溫水煮青蛙，不知不覺使朋友圈變成了包圍圈，讓小圈子織成了大圈套，『交友不慎』是個別領導幹部落馬的重要原因。」

郭伯雄及徐才厚是解放軍兩隻「大老虎」。（視覺中國）

文章還稱，交往中有政治，交往中有紀律，交往中有原則，交往中有形象。軍人因身分特殊，不管是對內交往還是對外交往，應該多與正能量的人交往，才能立起軍人的好形象；多與鑽研打仗的人交友，才能更好地聚焦主責主業。

最後，該文強調，各級領導幹部應時刻管好自己的嘴，不該吃的飯不吃；管好自己的手，不該拿的東西不拿；管好自己的腿，不該去的地方不去。應堅決擯棄擇利而交的功利化交往、擇權而交的實用化交往、擇富而交的庸俗化交往，「真正做政治上的明白人、打仗上的懂行人、經濟上的乾淨人、生活上的正派人。」