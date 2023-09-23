杭州亞運｜開幕在即　自由時報、Ettoday二台媒遭拒發攝影採訪證

杭州亞運開幕式即將在今（23）日晚間登場，但當天上午傳出台灣媒體包括《自由時報》與ETtoday接獲通知，遭拒絕核發攝影採訪證，台灣體育署表示，目前亞運籌委會仍未有說明，台方會持續溝通，希望事情可以單純化。



不同於過往亞運會、奧運會開閉幕都是主辦單位發放門票，交由各國奧會統籌分配辦理，今年杭州亞運開幕改為實名登記，先由各國家與地區媒體提出名單與需求，再由主辦單位進行審核並發放採訪證。

台媒報道，因應杭州亞運於今晚舉行開幕儀式，台灣多間媒體派員前往杭州採訪，23日上午公布大會審查後核可入場採訪的媒體名單，全台媒體當中，唯有《自由時報》與網媒ETtoday的攝影遭大會拒絕。

申請採訪遭拒的媒體透過群組發問，希望了解原因，中華奧會表示，「已有向OCA（亞洲奧林匹克理事會）詢問，僅表示被拒絕申請，其他沒有特別說明。」

杭州亞運將於9月23日晚間開幕。（Getty Images）

台灣體育署私下向媒體表示，亞運籌委會至今仍沒明確說明拒絕二台媒申請開幕式採訪證的原因，不過已請中華奧會持續了解、溝通，希望亞運可以回歸單純體育賽事，不要讓亞洲體壇盛事沾染了政治味。

回顧過往類似案例，2010年廣州亞運陸方也曾一度拒絕核發採訪證給當年的台灣《蘋果日報》，最後經斡旋後才同意讓《蘋果日報》入境採訪，但據報似乎仍有意「隔離」採訪記者，要求《蘋果日報》記者下榻指定飯店，而非入住媒體村，且出入都有人員進行記錄。