杭州亞運｜中國隊觀賽指南出爐！奪金大熱項目乒乓球、電競全面睇

四年一度亞洲運動會將正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。



《當代中國》推出的「杭州亞運」專題將會由古到今、從賽場到更衣室，為讀者緊貼這一場亞洲最高水平體育盛事。本文為大家重點介紹中國隊的4項奪金大熱比賽。

乒乓球不負「國球」之名 期待中國隊再度輝煌

（當代中國製圖）

說起中國隊的強項，第一個大家會想起甚麼？是不是有「國球」之稱的乒乓球。

用「無敵」來形容中國乒乓球隊，實在毫不誇張，現時世界上一共有10位乒乓球「大滿貫」得主，其中9位都是中國人。

杭州亞運的乒乓球比賽，時間為9月22日至10月2日。要留意的是，乒乓球是少數杭州亞運在開幕前就進行的比賽。

比賽共設有7個項目，分別是男子團體、女子團體、男子雙打、女子雙打、男子單打、女子單打以及混合雙打。

中國隊共派出20人參賽，其中樊振東、孫穎莎、馬龍等都是稱霸一方的雄主，實力強橫。

事實上，中國隊在剛結束的韓國平昌亞錦賽上，包攬全部7面金牌以及所有非團體項目銀牌，未來能否在杭州亞運中再度輝煌，絕對值得期待。

中國跳水隊橫掃體壇 勢將「繼續」包攬金牌

能夠與乒乓球隊相提並論，還有中國跳水隊。無論是世界杯還是世錦賽，金牌榜上幾乎都是中國運動員的名字。

（當代中國製圖）

杭州亞運的跳水比賽時間為9月30日至10月4日，中國隊共派出16名運動員出戰，其中包括有應屆奧運金牌得主陳芋汐、全紅嬋、王宗源，陣容鼎盛。

跳水比賽的節奏相當緊湊，中國隊將會爭奪10面金牌，上述比賽日每天的均會有金牌產生。

回顧往績，在上屆2018年雅加達亞運會，中國跳水隊繼續包攬全部金牌。這裏說的是「繼續」，因為自從中國隊參加亞運會之後，至今全部80面跳水金牌，都被中國隊收於囊中。

相信杭州亞運的跳水比賽，金牌的歸屬也已經有了一定參考。

中國羽毛球隊有東道主優勢 頂級選手盡在亞洲

羽毛球方面，雖然中國隊近年漸見青黃不接，但如果以亞運會的角度來看，羽毛球仍是其中一項不容錯過的精彩比賽。

（當代中國製圖）

從世界羽聯最新一期的排名來看，男單除了丹麥選手安賽龍佔據霸主之位外，排名前10中，其餘9席全部都是亞洲運動員。其中中國羽毛球的「一哥」石宇奇位列第9。

女單方面，排名除了西班牙選手馬林位居第6，其餘前10名也同樣是亞洲面孔，中國的陳雨菲則位列第四。

雙打的情況也一樣，前10名中只有一個法國組合，其餘清一色都是亞洲運動員。

杭州亞運的羽毛球比賽在9月28日至10月7日舉行，中國隊派出20名運動員，將會參加全部7項比賽，例如男單的石宇奇、女單的陳雨菲等。

中國隊擁有東道主優勢，加上年齡結構合理，成績相信會比雅加達亞運會時更上一層數。當年中國隊的成績是3金1銀2銅，位列獎牌榜第一。3面金牌分別來自男團、女雙和混雙。

電競納入正式比賽萬眾期待 中國隊有實力奪金

除了上述三大強勢項目，杭州亞運還有一個非奧運項目頗受關注，尤其是年輕人群體，那就是被首次納入正式比賽的電子競技。

（當代中國製圖）

電競共設有7個分項，分別為英雄聯盟、王者榮耀（亞運版本）、和平精英（亞運版本）、刀塔2、夢三國2、街霸5和FIFA Online 4。中國隊將會參加除了街霸5以外的所有比賽。

在雅加達亞運會的電競表演賽中，中國隊共奪得兩金一銀，參賽的遊戲是王者榮耀、英雄聯盟，以及另一項本屆杭州亞運沒有入選的皇室戰爭。

杭州亞運的電競比賽將在9月24日至10月2日舉行，中國隊共派出31名運動員參加杭州亞運電競比賽。其中王者榮耀、和平精英、夢三國2，是被外界認為中國隊最有實力奪金的比賽。

值得一提是，杭州亞運電競比賽在杭州電競中心舉行，這是中國首個亞運會賽事標準的專業電競場館，尤其在聲光電方面有獨特設計，令現場觀眾擁有沉浸式觀賽體驗。

而根據售票方案，電競比賽最高級別的票價高達1000元人民幣，是杭州亞運中最昂貴的門票之一，更是唯一需要抽籤才能購買，足以反映受歡迎程度。

杭州亞運臨平體育中心

杭州亞運即將開幕，圖為杭州亞運首批啟用的改擴建亞運場館臨平體育中心，承辦足球預賽、排球預賽、空手道預決賽和杭州亞殘運會坐式排球預決賽。（視覺中國）

整個杭州亞運將歷時15日，超過1.2萬名運動員競逐40個大項、61個分項，預計會產生483面金牌，其中中國隊派出多達886名運動員參賽。

哪個國家會稱霸獎牌榜？哪一位運動員會歷史留名？即將在9月23日開幕的杭州亞運，讓我們全城期待！

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