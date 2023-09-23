習近平發表杭州亞運開幕歡迎宴致辭：為世界呈現中國特色體育盛會

杭州亞運將於今（23）日隆重開幕，中國國家主席習近平23日在亞運開幕式歡迎宴會上發表致辭，除了代表中國政府和中國人民，以及個人及夫人名義，對各國到場的嘉賓表示熱烈歡迎外，也稱許今屆亞運將為世界呈現一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會，為亞洲和國際奧林匹克運動發展作出新貢獻。



9月23日中午，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在浙江省杭州市西子賓館舉行宴會，歡迎來華出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式的國際貴賓。

親臨現場的貴賓包括柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統巴沙爾和夫人阿斯瑪、科威特王儲米沙勒、尼泊爾總理普拉昌達、東帝汶總理夏納納、韓國總理韓德洙、馬來西亞下議院議長佐哈裡和夫人諾萊妮、亞奧理事會代理主席辛格和夫人維尼塔、國際奧會主席巴赫，以及汶萊蘇丹代表蘇弗裡親王、約旦親王費薩爾、泰國公主希裡婉瓦麗等王室代表等人。

習近平致辭表示，亞洲運動會承載著亞洲人民對和平、團結、包容的美好嚮往。過去幾十年，亞洲地區總體保持穩定，經濟持續快速增長，成就了「風景這邊獨好」的亞洲奇跡。亞運會正是這一奇跡的見證者、參與者、推動者。作為山海相連、人文相親的命運共同體，我們要以體育促和平，堅持與鄰為善和互利共贏，抵制冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨。

習近平提及，本屆亞運會報名規模、專案數量均創歷史新高，彰顯了亞洲人民對杭州亞運會的熱切期盼和堅定支持。當前，人類面臨的全球性挑戰前所未有，我們要以體育促團結，把握歷史機遇，合作應對挑戰，踐行「永遠向前」的亞奧理事會格言，把共同發展、開放融通的亞洲之路越走越寬。

杭州亞運會火炬傳遞在杭州西湖湧金公園廣場啟動，中國蛙后、奧運冠軍羅雪娟是第一棒火炬手。（新華網）

亞洲是人類文明的重要發祥地，創造了璀璨的文明。亞運會設置了諸多富有亞洲特色的比賽專案，為體育和文化交相輝映提供了舞台，是亞洲文化兼收並蓄、博採眾長、充滿活力的生動寫照。「我們要以體育促包容，增強文明自信，堅持交流互鑒，續寫亞洲文明新輝煌。」

對於賽事舉辦地杭州，習近平稱許杭州千百年來以「山水登臨之美，人物邑居之繁」享譽世界，被馬可．波羅譽為「世界上最美麗華貴之天城」。「我曾在浙江工作多年。浙江堅持改革開放，跑出了高品質發展的加速度，正在建設共同富裕示範區，是中國式現代化的先行者。祝願大家在詩畫浙江度過難忘的時光，在亞運會聖火下留下美好的記憶。」

「現在，我提議，大家共同舉杯，為本屆亞運會取得圓滿成功，為奧林匹克運動蓬勃發展，為亞洲人民團結和友誼，為各位嘉賓和家人健康，乾杯！」