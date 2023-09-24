湖南醫院推胃轉流術治糖尿病致多人吐血　女子流產兩次　57人提告

內媒《封面新聞》23日報道，湖南的長沙泰和醫院多名患者接受「胃轉流」手術後出現嚴重胃出血、吐血等情況，更有患者疑似因此去世，其中57名患者已提起訴訟。



報道指，長沙泰和醫院2019年舉行多場宣講會，宣傳一種名為「胃轉流」的手術可以治癒糖尿病，擺脫藥物依賴。該醫院更創造出亞洲改良版「胃轉流術」。醫院稱手術利用安裝在胃跟腸之間的管子，讓食物更快排洩、降低人體的糖分吸收，一次性治療可達到停針停藥，術後不復發，糖尿病患者也能吃甜食和水果。

長沙泰和醫院宣傳一種名為「胃轉流」的手術可以治癒糖尿病，該醫院更創造出亞洲改良版「胃轉流術」。（《封面新聞》）

報道指，一名死者家屬描述，其哥哥「手術3個月後開始拉肚子、胃出血。飯量變得很小，餓得快」。其後哥哥胃出血嚴重，「血從嘴巴往外噴」，送醫搶救，不到一個月就死亡。

另外有兩名死者家屬稱，他們的親人也經歷嚴重吐血、血便、體重減輕後死亡。他們說，沒有對死者進行屍檢，不知道死亡是否與「胃轉流」手術有關。

孕婦完成手術始被告知懷孕

另外還有一名37歲女子雖然在進行「胃轉流」手術前表明月經晚來，並進行產檢，但醫生直到她完成胃轉流手術才告知其懷孕。由於經過手術麻醉、用藥，醫生建議她進行人工流產。醫生甚至告訴她，「趁年輕把糖尿病治好，想生幾個就生幾個，不會有影響」。

該女子進行人工流產後，半年後再次懷孕，卻出現全身浮腫、潰爛、嚴重腹瀉到直接拉在褲子的情況，到泰和醫院檢查被通知是死胎、安排做引產。

該女子在2020年申請醫療鑑定，鑑定書稱「醫方採取外科手術治療糖尿病過程中存在過失，構成二級丙等醫療事故，醫方負全部責任；醫方對胎兒處理過程存在過失，構成四級醫療事故，醫方負全部責任」。女子除了依鑑定書向泰和醫院提起訴訟，又前往廣州做了「胃轉流」復原手術，摘除腸子、胃間的連接管。

目前，已有57名活著的病患向泰和醫院提起訴訟，其中34人經過鑑定確認有2項九級傷殘。57人之中，其中9人二審勝訴，6人一審勝訴後正等待二審結果，16人司法鑑定後等待一審開庭，26人正在訴前委託司法鑑定。

報道引述病人們提供的25份鑑定意見書和判決書顯示，25名患者術後均出現腹瀉、胃出血等症狀，鑑定機構認定泰和醫院在無手術指徵，甚至存在手術禁忌症情況下對患者進行胃腸短路手術，不符合治療指南而存在過錯，過錯是造成損害後果的全部原因。

醫院：病患代理律師煽動訴訟

泰和醫院方面則表示，病患的代理律師為了利益煽動訴訟，醫院原有的代理律師不專業「躺平」代理，導致了目前局面。其中30宗案件的鑑定機構為湖南師範大學司法鑑定中心，鑑定結果都認定醫院負全責且評定為2個九級傷殘；醫院認為鑑定過程不當、鑑定依據和鑑定標準不統一，鑑定結論不科學，對9宗生效判決提起申訴，並申請覆核鑑定結論。