河南女修復雙眼皮　拆線後驚見眼皮有個洞：閉上眼還能看到外面

愛美之心人皆有之，一不小心「修修臉」反弄巧成拙，河南一名季姓女子日前花了近3000元人民幣（約港幣3200元）修復雙眼皮，不料拆線後一個星期發現眼皮上多了個洞，不只眼淚會從洞裡出來，閉上眼還可以看到外面，讓她怒找媒體投訴。



據河南廣播電視台《小莉幫忙》報道，周口市民季姓女子反映，因為之前割雙眼皮割壞了，於是前段時間又在當地一家美容機構花2980元人民幣修復，不料拆線後發現右眼皮上竟多了一個洞。

季女表示，「流眼淚時會從洞裏流出，閉上眼睛能看到外面，甚至一颳風眼睛就跑風」，她發現眼睛上的洞後，自己趕緊聯繫美容機構，「第二天我去找她，她說給我縫針，連續縫了三次，一點用都沒有」。

眼皮上忽然多了個洞，任誰也不能接受吧！（圖片或令人不安，慎入）

對此店家解釋，眼皮上的洞在手術後是沒有的，而是當事人護理不當感染後流膿造成的，季女說要5萬元人民幣去鄭州治療，甚至開口威脅要報警、找家人來。目前，當地衛生監督部門已介入調查。

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．「閉眼能看見外面太嚇人了」

．「狼人殺無敵了」

．「想變美的小姐姐一定得謹慎」

．「術後修復很重要，還是得去正規醫院」

．「修復+眼袋3000？ 便宜沒好貨啊」



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