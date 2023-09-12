山東漢突然病亡遺體莫名被錯認後火化　妻子懷疑醫院「毀屍滅跡」

來自山東青島的趙女士近日喪夫，她透露，丈夫住院8天治療胰腺炎，還沒出院就突然病亡，且遺體在醫院殮房不明不白地沒了，質疑醫院未經家屬同意私自將遺體拉去殯儀館火化。對此，醫院回應稱，事件是一名死者家屬錯把趙女士丈夫認成他父親所致。目前，雙方皆報警處理，青島市公安局即墨分局已介入調查。



趙女士指，其丈夫年45歲，8月28號晚因肚痛被送到青島市即墨區中醫院急診，確診胰腺炎，29日辦理住院，期間主治醫生通知稱9月6號可以出院，惟其夫因覺得肚子還是有點痛，故未出院。9月5日，丈夫曾坐輪椅外出散步，晚上還能喝點稀飯，可是之後人就不行了，突然亡故，「醫院說要麼是肺栓，要麼是心梗，具體死亡證明還沒顧得上去開」。

趙女士透露，對於醫院的治療，他們存在異議，因此9月3號的CT顯示，丈夫的心臟和腎已經出現問題，當時她就去諮詢過醫生。她認為，像他丈夫這種情況就不是單純的胰腺炎，應該要入住ICU，「我們懷疑醫院對我丈夫治療不當，造成我丈夫突然病亡」。

一波未平一波又起，趙女士表示，搶救無效後，丈夫的遺體被推到殮房。然而9月9日早上，醫院保衛科的趙科長突然告知她，遺體被拉出去火化了，令對此毫不知情的她當場懵了。

趙女士質疑稱，她本來打算走司法程序，才把遺體存放在殮房，結果3天後居然被莫名其妙地私自拉出去火化，甚至缺乏必要的審驗手續，她懷疑醫院是在「毀屍滅跡」。

趙女士把遺體存放在殮房後打算走司法程序，結果遺體被火化，對此她懷疑醫院是在「毀屍滅跡」。（大風新聞）

對此，上述趙科長表示，是因為有一個來自四川的家庭也有人病故，而兩名死者放的冰櫃是一模一樣的，結果對方的兒子把趙女士丈夫認成他父親，「因為冷凍的時間長了，臉上都有霜，看不出來」。他又指，遺體拉出殮房時，醫院這邊也審核了，「當時核驗時因為不是他兒子接的，是他們家換了一個人接的，也沒看清」。他進一步稱，核驗需要身份證，四川逝者的親屬不是拿著趙女士丈夫的火化證去火化，而是用這名逝者的身份去火化，否則火化不了。

目前，醫院及趙女士雙方皆報警處理。就醫院有無責任，趙科長表示：「多少是吧，也沒什麼大的責任，人家去世了吧，究竟有沒有責任，讓派出所定吧。殯儀館那邊沒有責任。」他又指願意坐下來和趙女士協商，醫院亦已經向上頭匯報了。而趙女士直言自己走投無路，於是在網上發文，向媒體求助。她又指，截至9月11日，青島市即墨區中醫院沒有就此給出書面答覆，沒有通報如何處理，僅讓趙科長安撫她。