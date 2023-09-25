傳三星顯示器第四季全面結束中國代工生產

最新消息指出，三星顯示器內部已經正式發出通知，第四季開始針對現有中國工廠代工機型全面停產，後續供應將轉入其在越南的工廠。



綜合內媒IT之家與快科技報道，三星顯示器內部已經正式通知，第四季開始針對現有中國工廠代工機型全面停產。目前，內部已經針對所有中國生產機型進行清庫存動作，預計第四季內完成全面停產停售，而後續三星顯示器所有的供應轉入其在越南的工廠。

報道指出，三星顯示器將從明年開始全部在越南生產，消息提到，部分內地供應工廠也已經有計劃將模具轉入越南新工廠，繼續保持與三星的代工合作。

2020年10月25日，韓國首爾三星公司的辦公區內的標誌。從2008年在越南設立第一家工廠至今，三星已經在越南投資超過170億美元。(Getty)

事實上，三星之前已經在中國關閉了多家工廠，比如關閉三星天津電視機工廠，其在中國最後一家位於廣東惠州的工廠也停工關閉。

對此，當時三星回應表示，惠州三星電子為1992年三星最初在中國設立的工廠之一， 綜合考慮到全球手機市場現況，為提高全球生產營運效率，不得已做出惠州工廠停產的決定。

公開資料顯示，三星顯示已經退出LCD市場，目前研發生產的顯示設備為OLED和QD-OLED型號，LCD顯示器面板主要依賴於包括TCL華星在內的中國廠商。

此前另有報道指出，三星電子2023上半年在中國的銷售額，與去年同期相比下降超過12兆韓元，跌幅高達41.5%。西媒認為，三星撤離中國的跡象顯而易見，其在中國的經營設備和員工數量都在下降。

三星也減少在中國的經營公司數量。據韓國CXO研究所統計，三星已將在中國關聯公司，從2018年的87家減少到今年的65家，五年內減少了22家。