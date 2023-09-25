華為推超高端品牌：Mate 60 RS非凡大師劉德華任大使　亮相發布會

華為今日（25日）下午召開秋季全場景新品發布會。劉德華在發布會上驚喜現身，宣布擔任華為全新超高端品牌Mate 60 RS「ULTIMATE DESIGN」非凡大師品牌大使。



在華為秋季全場景新品發佈會上，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東發表演講。余承東宣布，華為推出全新超高端品牌「ULTIMATE DESIGN」非凡大使；除旗艦新機「華為Mate 60 RS」外，華為也發布首款智能金錶HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師，是面向各領域精英人士，打造的華為首款高端黃金智能手錶。



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余承東表示，歷經多年沉澱，華為推出極致美學、極致工藝、極致創新的集大成者，從PORSCHE DESIGN到ULTIMATE DESIGN，品牌實現全面升級。

華為Mate 60 RS被視為旗艦機，機身為陶瓷，價格預估為萬元人民幣以上，將對標iPhone 15 Pro Max。目前Mate 60系列仍然供不應求，因此這款「萬元機皇」上市，很大機率會被瘋搶。

內媒報道，Mate 60 RS包裝盒顯示，華為Mate 60 RS全名為Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN，配備了16GB記憶體和1TB儲存，機身配色名為玄黑，型號為ALN-AL10，定位是「衛星移動終端」。

和Mate 60 Pro+一樣，Mate 60 RS也支援衛星通話。當使用者身處荒漠無人區、出海遇險、地震救援等無地面網路訊號覆蓋環境下，可通過華為Mate 60 RS撥打衛星電話，與外界保持聯絡，獲得搜救資訊。

核心組態應該與Mate 60 Pro+接近，採用6.82英吋四曲屏，解析度為2720×1260，支援1-120Hz LTPO自適應更新頻率、1440Hz高頻PWM調光，內建5000mAh大電池，支援88W有線超級快充⁠、50W無線超級快充。

另外，華為Mate 60 RS還將預裝HarmonyOS 4，支援AI隔空操控、智感支付、隨動表情等等。

新品會上，華為也發布首款智能金錶HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師，是華為面向各領域精英人士，打造的華為首款高端黃金智能手錶。

智能手錶HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師：

據介紹，其在華為WATCH非凡大師系列產品的基礎上首次加入18K黃金材質，在表圈上純手工鑲嵌了六段18K黃金，更有黃金錶圈、黃金旋轉表冠、黃金PVD鈦金屬錶帶、創新可伸縮蝴蝶扣等設計。另外，該產品還支持雙向北鬥衛星消息、百米深潛科技。

劉德華擔任「非凡大師」品牌大使

劉德華表示，自己只是一個認認真真工作的普通人，夢想就是成為一個非凡的人。同時他也分享了自己的故事，介紹自己曾經遇到的非凡大師。劉德華表示，自己剛出道時，遇到的第一個非凡大師就是許鞍華，接下來還有林子祥等人。

劉德華強調，他們不是天生非凡，而是敢於非凡，在自己的領域做到極致，就是非凡大師，而華為也是這樣的敢於非凡，將持續探索，以極致的產品來致敬這個時代的非凡大師。

余承東盛讚，「劉德華先生就是我心中的非凡大師，完美的詮釋了我們非凡大師品牌的理念。」

針對Mate 60系列熱銷，余承東表示，華為手機Mate 60系列開啟先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。

此外，華為在發布會發表了全球首款採用星閃技術的終端產品－星閃手寫筆華為M-Pencil（第三代）。

值得注意的是，這一天正好是華為輪值董事長孟晚舟獲釋離開加拿大並回到中國的兩周年。內媒《第一財經》報道指，發布會包含了手機新產品的發布信息，「華為Mate 60發布會定檔」。