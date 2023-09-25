華為頂級新機Mate 60 RS曝光11999元起　發布會未提5G晶片引熱議

9月25日下午2時30分，華為召開秋季全場景新品發布會。劉德華在發布會上驚喜現身，宣布擔任華為全新超高端品牌Mate 60 RS「ULTIMATE DESIGN」非凡大師品牌大使。宣傳影片亦曝光Mate 60 RS真機，這款頂級旗艦機或將搭載麒麟9000S晶片，售價在11999人民幣起。

不過，截止發布會結束，最受大眾關注的Mate系列手機及麒麟晶片等都未作過多介紹，引發網民熱議。



今日發布會上華為介紹平板電腦、智能電視、智能手錶、耳機與其他智能配件等新品。但對最受期待的Mate 60 RS頂級旗艦新機，及已上架銷售的Mate 60 Pro+卻並未作過多介紹。

不過Mate60系列的最後兩款機型售價在發布會後正式公布。Mate60Pro+「16+512G」為8999元；「16+1TB」為9999元。Mate60RS售價則為「16+512G 」11999元，「16+1TB」12999元。

據悉，Mate 60 RS將搭戴麒麟9000S處理器，配備16GB RAM和1TB儲存，支援衛星通話，並具有玄黑配色。預計螢幕尺寸為6.82英吋，續航方面將搭載5000mAh大電池，並支援88W有線超級快充和50W無線超級快充。

內地社交平台亦曝光華為Mate 60 RS真機照，延續了上一代的八角形鏡頭設計，機身為陶瓷材質。

真機包裝盒顯示，華為Mate 60 RS全名為Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN，配備了16GB內存和1TB存儲，機身配色名為玄黑，型號為ALN-AL10，定位是「衛星移動終端」。即與Mate 60 Pro+一樣可支持衛星通話。用戶身處荒漠無人區、出海遇險、地震救援等無地面網路訊號覆蓋環境下，可透過華為Mate 60 RS撥打衛星電話，與外界保持聯繫，取得搜救資訊。

另外，華為Mate 60 RS也將預先安裝HarmonyOS 4，支援AI隔空操控、智感支付、隨動表情等等。

發布會未提手機、晶片 網民失望

華為Mate 60 RS及此前推出的Mate 60 Pro系列手機搭載的麒麟9000S晶片，為華為旗下海思半導體研發，可能為國產晶片，引發關注。不過，此次發布會對手機未作過多介紹，對晶片更是隻字未提，引發網民紛紛疑問「為什麼不提手機？」

網民睇法：



沒有講手機，沒講晶片可以理解，手機應該還有其他很多值得說的，不知是出於什麼顧慮。anyway，希望完全自主的那天早日到來~



看了2小時硬是沒講手機，我的mate60pro呢？還是搶不到？



手機和晶片都沒講，保護供應商，高度懷疑至少有一個通共了



這次華為發表會真就一句手機都沒講。



不講手機一定是深思熟慮的結果，大家懂得都懂，也不需要過度解讀。



沒提5G 沒提麒麟9000S



等了半個月，竟然沒講meta60，沒提5G 沒提麒麟沒提晶片……沒想明白……再想想……好像又想明白了

