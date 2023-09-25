華為發布會｜首款智能車「智界S7」：各規格超越Tesla Model S

華為今日（25日）下午召開秋季全場景新品發布會。華為宣布將於11月發布首款智能私家車「智界S7」。



華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，智界S7將在各個規格上超越Tesla Model S。

余承東稱，智界S7定位為「高能大空間智慧轎跑」，搭載華為告誡智能駕駛，擁有「大不一樣」的越級空間、「馭風般」的駕控體驗和無憂超長續航。

此外，華為將在12月發布「問界M9」，余承東稱這將是「1000萬以內最好的SUV」，還是「馬路上能看到的最好的 SUV」。新車將搭載華為智能汽車全棧技術解決方案等科技，同時採用全新家族化設計和「媲美 MPV 級別」的全尺寸百變空間。

內媒《IT之家》報道，此前工信部公布該兩款車的數據如下：

智界 S7：擁有多個版本尺寸，長寬為 4971/1963 毫米，高 1474/1477 毫米，軸距 2950 毫米，還有一個 5004/1963/1472 或 1461 毫米的型號。動力方面搭載寧德時代磷酸鐵鋰或三元鋰 + 磷酸鐵錳鋰電池及華為電機，兩驅版功率 215 千瓦，四驅版功率 150/215 千瓦。

問界 M9：長寬高分別為 5230/1999/1800 毫米，軸距為 3110 毫米，提供純電、增程兩套動力系統。純電車型採用雙電機佈局，前電機最大功率為 160 千瓦，後電機最大功率為 230 千瓦；增程式混合動力車型則配備了 1.5T 發動機，最大功率為 112 千瓦，電動機參數與純電版車型相同。