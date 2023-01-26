專訪吳啟訥・三｜人類命運共同體為何重要且必要？

導語：疫情爆發伊始，台灣中央研究院近代史研究所副研究員吳啟訥接受香港01記者採訪，強調拋開每個國家防疫情況以及輿論場上的口水戰，這次疫情提供了一個重新思考一些關鍵命題的契機，比如資本主義、全球化、民族主義以及自由主義等。疫情延續三年之後的今天，吳啟訥再接受香港01記者採訪，結合疫情的具體情況，對資本主義、全球化、民族主義以及自由主義進行再思考。此外，吳啟訥還結合中共二十大提出的中國式現代化，解釋了人類命運共同體為何重要且必要。此為訪談第三篇。



香港01：的確是這樣，拉開時間距離之後，才可能更全面地理解疫情對我們的影響，以及我們自身的得與失。您前面提到人類命運共同體，並對此寄予厚望。不過當人類在面對戰爭、瘟疫、極端氣候這樣的共同災難的時候，都無法建構真正意義的「命運共同體」，我們又如何寄望一個更好的人類未來呢？

吳啟訥：所有的理想都要花非常長的歷史過程去實現，我們看人類的歷史會發現，人們經常在重複自己的錯誤，人類最大的教訓就是從不真正吸取歷史的教訓。雖然如此，如何維持人類與自然界的平衡，放在一個長的歷史周期中，總有一些人在思考這些問題，並推動人類命運共同體的建構。我想對於人類命運共同體的想象，是跟時代需求有關的，這樣的想象，也的確正在影響我們的政治和生活，迫使我們去重新思考世界運作的模式，這是有意義的。現在只是很少一部分人在思考，其他人聽一下就好了，但慢慢就會有越來越多的人體會到這一共同體主張背後的意義，並積極參與進來。就好比很多人看二十大報告，並不明白到底在講什麼，但看懂的人會不斷解讀，讓越來越多的人領悟。

台灣中央研究院近代史研究所副研究員吳啟訥認為，中國共產黨並未放棄其最高理想，反而是將這個最高理想重新表述為「人類命運共同體」。（張鈞凱攝）

所以我們可能需要對歷史多一些耐心。我們在自己的人生裏面經常會覺得時間過得很快，之所以覺得很快，是因為我們變化不太多，當我們把個人感受放在歷史裏面也是一樣，短期內能看到的效果非常小，往往要花很長的一個過程才能真切感受到變化，在這個過程中，重點在於儘量把握歷史前進的方向，這是一個隱形的軌道，不是實體的軌道，這個軌道大致可以控制事情發展的方向，人類命運共同體就是這樣的隱形軌道，如果沒有這樣一個理想的話，所謂民族國家之間的競爭只會更加惡性延續下去。

香港01：在疫情之前，很多人對「世界百年未有之大變局」並沒有多大感覺，但席捲世界的疫情爆發後，再加上俄烏衝突，人們才真切的意識到大變局真的來了。在您看來，三年疫情放在百年變局的歷史周期中，究竟意味着什麼？

中共二十大繼續強化對人類命運共同體的關注。（Mark Schiefelbein／美聯社）

吳啟訥：我感覺很可能會發生像中國近代從19世紀邁入20世紀之際的歷史敘事，20世紀初，中國東北爆發大規模鼠疫，鼠疫的克服，與哈爾濱及時的封城措施有關，更要感謝隆裕太后任命的伍連德醫生，其中的技術關鍵就是由他做革命性改進的口罩。歷史上的三次鼠疫大流行，在世界各地造成長期流行和大規模死亡，但在中國得到控制。經歷這個考驗後，中國在面對各種亡國滅種危機時更加頑強。在日本入侵的大危機面前，中國能夠組織有效抵抗，人民越來越團結，國家越來越穩固，與1910年的經驗不無關聯。

一個世紀之後的新冠疫情，給了中國另外一個契機，它不僅讓中國在世界面前展示了比其他國家和地區更好的動員能力，同時也讓世界看到了另一種可能性。雖然今天中國很多人對防疫政策的轉向很不滿，面對疫情海嘯人們的心情也不輕鬆，但過一段時間再重新來看，中國人一定會比以前更自信。疫情對中國民眾來說，很可能成為一個由前現代的百姓變成現代國家公民的一個過程，對此，我們應該懷抱信心。