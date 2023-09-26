北京市政協原副主席于魯明受賄逾千萬　判監十一年

央視26日報道，河北省張家口市中級法院26日公開宣判北京市政協原副主席于魯明受賄一案，對于魯明以受賄罪判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣一百萬元；對于魯明受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫；不足部分，繼續追繳。



河北省張家口市中級法院26日公開宣判北京市政協原副主席于魯明受賄一案，對于魯明以受賄罪判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣一百萬元。（央視）

經審理查明：2001年至2019年，于魯明利用擔任政協北京市大興區第一屆委員會副主席，大興區衛生局局長，大興區人民政府副區長，北京市醫院管理局副局長、局長，北京市衛生和計劃生育委員會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在土地使用權辦理、醫院工程承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣1050萬餘元。

張家口市中級法院認為，于魯明的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。于魯明到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄違法所得及大部分孳息現已追繳到位，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

于魯明2022年4月16日涉嫌嚴重違紀違法被查。（資料圖片）

公開資料顯示，于魯明生於1961年，曾任北京市衛生局副局長，市醫院管理局副局長、局長，市衛生和計劃生育委員會副主任（兼），市醫療保障局局長等。

2015年11月，于魯明擔任北京市醫院管理局局長，外界一直關注他會如何推動醫改；2016年1月，他對外表示北京市將推廣「醫藥分開」改革。2018年1月，于魯明任北京市政協副主席，當時和他一同履新副主席的李偉，早在2020年8月被查，後因受賄罪成被判囚9年。