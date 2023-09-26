山西修訂未成年人保護條例：校長為第一責任人　加強校園性教育

此前，山西大同一名9歲男童遭2名同學極端霸凌，甚至性侵，引發輿論關注。今日（26日），山西大同發通告稱，撤職學校校長，並對霸凌學生及家長進行訓誡。不過網民仍質問，「未成年人保護法在保護誰？」

今日，山西修訂未成年人保護條例，明確校長將是學校保護未成年學生的第一責任人。



山西9歲仔遭2同學長期性霸凌 官方訓誡霸凌學生及家長 網民熱議

9歲仔早2同學長期性霸凌：

據央視新聞報道，山西省人大常委會辦公廳公告稱，為更好保護未成年人身心健康，保障未成年人合法權益，山西新修訂的《山西省未成年人保護條例》將從2024年1月1日起施行。

《條例》共10章62條，針對未成年人心理健康教育、未成年校園霸凌防範等，提出校長是學校保護未成年學生的第一責任人。除了落實校長責任，學校應聘任法治副校長，協助進行法治教育、學生保護、預防犯罪、安全管理等工作。

條例表示，學校應將未成年學生霸凌防控工作納入學校安全工作，建立學生霸凌預防及處置機制，並定期對教職員工、學生等進行防治學生霸凌的教育訓練。

同時，學校、幼兒園應建立預防性侵害、性騷擾未成年人的工作制度，對未成年人進行與其年齡相符的性教育。學校、幼兒園發現對未成年人實施性侵害、性騷擾等違法犯罪行為的，應當立即向公安機關、教育行政部門報告，並對遭受性侵害、性騷擾的未成年人及時採取保護措施。