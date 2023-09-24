山西10歲仔遭同學凌辱長達2年　涉逼舔生殖器、肛門、雞姦等劣行

山西大同一名小學男生遭同班兩男生凌辱，涉及被毆打、強迫舔對方生殖器、肛門等惡劣行為，令孩子父親怒不可遏。周六（23日），涉事學校校長回應稱，此事正在處理當中。



事主為今年10歲、就讀於大同市大成雙語學校四年級的小強（化名），9月16日下午，其上完校外繪畫輔導班後對家人稱曾在學校遭遇同學毆打。在進一步追問下，小強父親得知兒子自小學二年班起，就經常遭同學小軒（化名）凌辱，對方除了動手打他，還會逼他舔其生殖器、肛門、腋下、腳等部位，甚至用生殖器侵犯他。到小強升上四年班，另一位同班同學小壯（化名）亦參與凌辱他，涉及辱罵、毆打、身體侮辱等。

對此，小強父親怒髮衝冠，隨即將兒子遭遇寫成文字材料，並通知校方。翌日，在校方的安排下，小強家屬與涉事兩名學生及其家長一同前往學校處理此事。

小強父親稱，參與凌辱的孩子承認其行為，並在他列印的事件經過材料上留下指印，並在家長代筆下，各自寫下一段話語對小強的道歉。不過，他要求對方家長及校方進行公開道歉，但未獲有效回應。

公開資料顯示，大同市大成雙語學校是經大同市教育局批准的一所集小學、初中、高中一體化的全日制寄宿學校，於2020年9月創建，屬大同市政府招商引資重點項目。周六，大同市大成雙語學校校長許進表示，此事正在處理當中。