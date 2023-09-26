山西9歲仔遭2同學長期性霸凌　官方訓誡霸凌學生及家長　網民熱議

此前，山西省大同市大成雙語學校一名9歲男童在校長達兩年的時間內遭到同班、同宿舍的2名同學「極端型霸凌」，甚至涉及性侵，引發輿論熱議，網民要求政府徹查，並且懲戒霸凌學生。 今日（9月26日），山西省大同市聯合工作組發布通報，表示已解除涉事學校校長職務，對霸凌學生及其家長進行訓誡，責令接受家庭教育指導。



據此前報道，今年10歲、就讀於大同市大成雙語學校四年級的小孫對家人稱曾在學校遭遇同學毆打。在進一步追問下，小趙家人得知兒子自小學二年班起，就經常遭同學小趙凌辱，對方除了動手打他，還會逼他舔其生殖器、肛門、腋下、腳等部位，甚至用生殖器侵犯他。到小孫升上四年班，另一位同班同學小晉亦參與凌辱他，涉及辱罵、毆打、身體侮辱等。

事件中，學校老師曾要求家長「不要亂轉發」，是「家長不滿，在學校鬧事，胡亂說話」。事件在網絡引發群情激憤，網民要求嚴懲霸凌學生，以及嚴查涉事學校。

今日，山西省大同市聯合工作組發布通報，表示事件曝光後大同市迅速組成由教育、公安、檢察、司法行政等部門參與的聯合工作小組進行調查及相關工作。

通報稱，大同市大成雙語學校小學生趙某某（男，9歲）、晉某某（男，9歲）對同寢室同學孫某某（男，10歲）多次實施辱罵、毆打、欺凌等嚴重不良行為。因趙某某、晉某某均係未成年人，公安機關依據《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》對兩位學生依法予以訓誡，責令其接受心理輔導、行為矯正；依據《中華人民共和國家庭教育促進法》對趙某某、晉某某的監護人予以訓誡，責令其接受家庭教育指導。

大成雙語學校在管理上嚴重失職失責，造成惡劣社會影響，教育行政部門依據法律法規，責令大成雙語學校立即整頓、限期整改；解除許某的校長職務，辭退副校長兼小學部主任裴某某、分管安全工作的副校長白某某、涉事班級班主任辛某某和生活老師侯某。同時教育行政部門做出對大成雙語學校新學年縮減招生規模的決定。

命令趙某某、晉某某及其監護人向孫某某及其監護人誠懇道歉，同時組織力量對學生及家長開展關懷、安撫、心理疏導等工作。在學校整頓期間，教育行政部門將駐校全程監管。

山西省大同市大成雙語學校

性教育專家談青少年性霸凌 提6點建議

據《中國教育在線》報道，內地性社會學博士方剛教授認為，大同霸凌事件已非普通的校園欺凌，而屬於「性強暴」、「性欺凌」，對孩子的影響更為深遠和惡劣。

方剛教授表示，比起被霸凌的孩子和家長，霸凌者的家長更面臨挑戰，不僅要還給被欺凌孩子一個公道，更涉及到自己的孩子未來會成為一個什麼樣的人。

對霸凌者的家長，方剛教授提出六點建議。首先明確孩子行為屬於校園霸凌，不包庇、不縱容，支持學校處置。其次，明確告訴孩子該行為屬於「性霸凌」甚至強暴，若為成年人將受到法律嚴懲，讓孩子認清自己的過錯、承擔責任，向當事人道歉作保證。另外，家長要反思自己的親子家庭關係，家庭暴力會影響孩子的健康成長。

第四點是為家長必須給孩子專業的性教育；第五點要關心孩子是否也曾被別人如此對待；最後則是接受專業人士的心理指導。

網民睇法：



未成年真是個好保護殼啊



就不能開除這些霸凌者嗎？



把那倆扼殺在搖籃裡吧，長大了也是禍害



強姦猥褻叫「霸凌等」。以及不知道責任人應不應該，需不需要負刑事責任？



做好小孩的心理健康工作，兩年了學校不作為，一輩子的陰影



監護人代替坐牢，未成年犯罪者檔案留痕留底！



不退學，你讓班上其他同學家長怎麼想？如果我孩子班上有這種東西我是不會讓孩子來的

