中國首條「空中列車」開通營運　可凌空「飛行」最高時速60公里

湖北武漢的光谷空軌第一期工程，周二（26日）開通營運。這是全國首條懸掛式單軌商業營運線，也是全國首條開通營運的空軌線路。



據「新華網」報道，光谷空軌由中國鐵建鐵四院整體設計，相關負責人介紹指，光谷空軌一期線路全長10.5公里，設站6座。空軌列車採用全自動無人駕駛模式運營，最高運行時速60公里，可實現2至3節車廂間靈活編組，適應不同客流運輸需求。

空軌即懸吊式單軌列車，是一種新型中低運量、生態環保、綠色低碳的城市軌道交通制式。與傳統交通方式不同，空軌列車車體懸掛於軌道樑下方凌空「飛行」，被稱為「空中列車」 ，具有不佔用地面路權、環境適應性強、景觀效果好等優點，兼具通勤和觀光功能。

輪胎方面，空軌列車採用橡膠充氣輪胎，並採用空氣彈簧等類似高鐵的減震技術，提高空軌車輛的平穩性和舒適性。此外，空軌車站採用橋建分離式，橋樑與車站建築完全脫離，車站不承受列車動荷載，列車進站時對車站引起的振動和噪音小，乘客舒適性較好。

光谷空軌位於武漢光谷生態大走廊，開通後可與武漢地鐵11號線等進行轉乘，對於進一步便利沿線居民出行，促進區域經濟社會發展具有重要意義。運營初期，光谷空軌每日營運時間為8:00-20:00，發車間隔為10分鐘。