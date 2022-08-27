中國首列商用空軌列車「光谷光子號」可270°觀景　將在武漢通行

8月26日，「光谷光子號」空軌首列車在青島中車四方股份公司成功下線（下生產線），這是中國首列用於商業運營的空軌列車，將在武漢通行。



央視指出，「光谷光子號」採用通勤、觀光一體化設計，車廂地板設置透明式觀景窗，全車擁有270°觀景功能，車廂內部分座位呈吧檯式設置，更便於觀光，將成為武漢光谷一道流動的空中風景線和旅遊新名片。



「光谷光子號」採用兩編組，車輛長約24米、寬2.5米，最大載客量200餘人，為滿足大客流運輸需求，還可在2到6節車廂之間靈活編組，最高時速70km/hr。

「光谷光子號」旅遊線位於武漢市東湖高新區光谷中央生態大走廊內，規劃總長26.7公里。先行建設的一期工程長約10.5公里，設車站6座，分別為九峰山站、高新大道站、高新二路站、高新四路站、綜保區站、龍泉山站，建成後將成為內地第一條投入商業運營的懸掛式空軌路線。

內媒指出，通車後遊客可乘坐「光谷光子號」，穿梭於兩山（九峰山、龍泉山）兩湖（嚴東湖、牛山湖）間，仰望藍天白雲、俯視青山綠水，在城市上空欣賞光谷科技新城日新月異的變化。

據介紹，空中軌道全稱懸掛式單軌列車，軌道由鋼結構立柱支撐在空中，列車車體懸掛於軌道梁下方凌空航行，具有不占用地面路權、造價低、建設周期短、環境適應性強、安全環保、景觀效果好等優點，是一種通勤和觀光功能的新型軌道交通工具。

光谷交通公司相關負責人表示，目前，6座車站鋼結構主體已完成，正進行車站牆體、設備系統安裝以及幕牆施工。首列車下線後在青島廠區內試跑，具備全自動駕駛功能，車輛啟動、停車、開關門等運行全程均為自動控制，無需人工操作，乘務員只須應對突發情況。同時採用高效節能的永磁電機牽引、輕量化車身、變頻空調等低碳科技，列車人均百公里能源消耗降低15%。

該負責人表示，首列車下線後，下一步將陸續交付給光谷交通公司，並開展現場調試等工作，力爭早日實現通車運營。