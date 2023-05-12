武漢建成中國首條懸掛式城市空軌　時速60公里無人駕駛試跑成功

列車懸掛在軌道下方飛馳，不再是科幻場景，而會成為人們生活中最普遍的交通工具。據《新華社》報道，11日，中國首條懸掛式空中軌道列車光谷空軌在武漢順利試乘發車。



據報道，空軌全稱為「懸掛式輕型空中軌道」，不似地鐵軌道在車身下方，其列車懸掛在單型軌道上。將地面交通移至空中，屬於立體交通，擁有獨立路權，不受地面其他交通工具和行人干擾，又被成為「空中列車」是一種綠色低碳的新式城市軌道交通。

光谷空軌內部採用透明舷窗和大開度側窗，在車廂地板區域設置景觀窗，讓乘客除了天花板以外，可擁有270°的景觀視角。

中國鐵建鐵四院光谷空軌項目設計總體負責人王洪剛介紹，市民可在空中俯瞰城市景觀，也會成為他人眼中「流動的空中風景線」。目前該線路將貫穿武漢東湖高新區，串聯起沿線旅遊觀光資源，與水道、綠道一起，實現光谷生態大走廊「三道布局」。

據悉，該列車可由2-6組車廂靈活編組，初期為2節車廂，最多容納220餘人，最高運行時速可達60公里。車輛啟動、停車、出庫、入庫、開關門及正線運行等均實現全自動無人操控，司乘人員只需隨車應對突發情況。

目前，光谷空軌一期已於2022年12月底全線基本建成，全長約10.5km，擁有6座車站。預計今年內正式開通運營，作為中國首條空軌線路，成為武漢一張亮麗的新名片。