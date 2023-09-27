上海成功申辦奧運資格系列賽　四項賽事明年5月舉行

國際奧委會日前正式確認，上海成功申辦奧運資格系列賽，項目包括自由式小輪車、滑板、霹靂舞和攀岩，比賽將於2024年5月16日至19日在上海黃浦濱江舉行。



據內媒報道，今年2月，上海正式向國際奧委會提出申辦奧運資格系列賽其中一站的比賽，包括自由式小輪車、滑板、霹靂舞和攀岩4個項目，並在6月中旬前按要求完成了所有申辦程序。國際奧委會近日正式確認，上海將作為奧運資格系列賽的主辦城市之一，比賽將於2024年5月16日至19日在上海黃浦濱江舉行。

上海市副市長解冬介紹，上海提出申辦主要基於以下考慮，一是作為奧運資格系列賽的承辦地，明年5月該四項運動的全球頂尖高手和運動愛好者，將雲集滬上，對推動上海體育的國際交流互動大有裨益。、

二是在上海舉辦這項賽事，可以讓廣大市民在家門口就能觀看全球高水準賽事，這四項運動又尤其特別受到青少年喜愛，在世界上被稱為時尚運動，全球青少年會來參加參觀比賽，這對本市的全民健身和青少年體育運動有較大帶動作用。三是承辦此項賽事，能發揮主場優勢，協助中國代表團爭取更多奧運參賽資格。

四是國際奧委會明確要求，這四項比賽要安排在同一區域舉辦，要求在城市中心、在能夠體現城市特色景觀的繁華地段搭建場地，要求現場觀眾可以近距離、沉浸式、互動式體驗這些項目的獨特魅力。屆時，國際奧委會專業團隊將負責全球轉播，透過多管道的賽事傳播，不僅運動員是主角，觀眾也是主角，在宣傳弘揚「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克精神的同時，也能進一步宣傳上海、展示上海國際大都市形象。

此外，F1中國大獎賽、上海環球馬術冠軍賽等賽事，明年都將在上海舉行。未來三年，上海也將舉辦2024年四大洲花式滑冰錦標賽、2025年世界賽艇錦標賽、2026年場地自行車世界錦標賽等多項賽事。

據了解，2020年11月，上海印發了《上海全球著名體育城市建設綱要》，提出到2025年基本建成全球著名體育城市，2035年邁向更高水平，2050年全面建成全球著名體育城市。今年，《上海市體育發展條例》被列入立法計劃。《條例》的出台，將是上海建設​​全球著名運動城市的法治保障。