耿爽︰中國願與各方攜手努力推進核裁軍進程

隨著地緣政治緊張局勢的加劇，去年全球擁核武國的庫存量些微增加。中國常駐聯合國副代表耿爽表示，中國願與各方攜手努力，推進核裁軍進程，為早日實現無核武器世界的目標作出不懈努力。



同月稍早，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）方於9月12日才就核裁軍問題呼籲進行新的國際談判，並表示不僅俄羅斯和美國，中國也應該參與其中。

耿爽在聯大高級別會議上表示，中國願與各方攜手努力，推進核裁軍進程。（資料照片）

耿爽在聯合國大會高級別會議上表示，個別國家為謀求霸權地位和絕對優勢，持續推進戰略力量現代化和前沿部署，不斷強化「核聯盟」和「延伸威懾」，嚴重損害全球戰略平衡與穩定，阻礙國際核裁軍努力。面對複雜嚴峻形勢，國際社會應踐行真正的多邊主義，抵製冷戰思維和零和博弈，反對製造分裂和陣營對抗，維護《不擴散核武器條約》目的和宗旨，共同推進國際核裁軍進程。

《中導條約》是全球核裁軍的一根重要支柱，為世界和平做出重要貢獻。條約禁止美俄生產特定射程的導彈。（VCG）

耿爽表示，擁有最大核武庫的國家應切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減核武庫，為最終實現全面徹底核裁軍創造條件。

《新削減戰略武器條約》在限制美俄發展核武器上起到了重要作用，是世界和平的一根支柱。但是美國不想再續簽該協議，除非中國也加入。（VCG）

美國政府過去多次呼籲中國加入美國與俄羅斯新的軍控談判，但北京多表示歡迎美俄對話，但對「所謂三邊軍控對話」不感興趣，北京對與華盛頓展開雙邊談判貌似無實際採取行動的意願。