美國戰略司令部：中國全力建造核武　無放慢跡象

美國戰略司令部（USSTRATCOM）司令科頓（Anthony Cotton）說，中國正在建立一個由海陸空搭載平台組成的三位一體核力量，而且沒有跡象顯示中方在放慢步伐。



科頓星期三（8月16日）在內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈市（Omaha）舉行的2023年美國戰略指揮威懾研討會期間，接受媒體採訪時透露中國在全力打造核力量。「我們沒有看到任何跡象顯示他們正在放慢步伐。」

科頓早在20023年2月就已提醒國會，雖然中國現役洲際彈道導彈數量沒有美國多，但中國的陸基固定和移動式洲際彈道導彈發射器的數量，卻已經超越美國。

一個月後，科頓在國會聽證會上指出，過去三年，中國建造了數百個新的洲際彈道導彈發射井，這與北京長期以來聲稱保持「最低限度」威懾姿態的立場不符。科頓當時說，中國三個新導彈場總共有300多個發射井，每個發射井都可以配備CSS-10 Mod 2洲際彈道導彈，它的射程能覆蓋美國本土。

若中俄聯手 美國將處於不利地位

截至2023年1月，中國估計擁有410枚核彈頭。預計到了2030年，中國將擁有超過1,000枚核彈頭。如果中國與另一擁核大國俄羅斯聯手，美國將處於不利地位。

美國目前在懷俄明州、蒙大拿州和北達科他州的空軍基地部署了400枚民兵三型（Minuteman III）洲際彈道導彈，每枚都攜帶核彈頭。

空軍也在開發一種新型洲際彈道導彈，以在未來取代所有導彈和地面發射控制設施。據知，這項計劃將在2029年達到基本作戰能力，到時9枚洲際彈道導彈處於待命狀態，到了2036年完成部署時，就有總共400枚導彈處於待命狀態。

科頓說，美國軍方目前還處在實現現代化的初期階段。他雖然希望美軍已經接近完成現代化進程，但對目前的步伐仍然感到滿意。

本文獲《聯合早報》授權轉載

