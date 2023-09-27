國家統計局：8月份規上工業企業利潤由降轉增　同比增長17.2%

據國家統計局消息，隨著一系列推動宏觀經濟回升向好政策效果不斷顯現，工業生產穩步回升，8月規上工業企業利潤由降轉增，同比增長17.2%。



具體來看，工業企業營收改善，當月營收恢復增長。1-8月份，全國規模以上工業企業營業收入同比下降0.3%，降幅較1-7月份收窄0.2個百分點。其中，8月份企業營業收入在連續三個月下降後首次實現增長，由7月份同比下降1.4%轉為增長0.8%。

同時，工業企業盈利加快恢復，當月利潤由降轉增。今年以來，工業企業利潤降幅逐月收窄。1-8月份，規上工業企業利潤同比下降11.7%，降幅較1-7月份收窄3.8個百分點，回升明顯加快。其中，8月份規上工業企業利潤同比增長17.2%，自去年下半年以來，工業企業當月利潤首次實現正增長。工業品價格降幅連續兩個月明顯收窄，企業營收連續三個月下降後首次增長，帶動工業企業利潤由降轉增，效益恢復向好態勢明顯。

企業方面，企業單位成本下降，營業收入利潤率提高。近期部分工業品出廠價格持續回升，帶動企業營收改善。8月份，規上工業企業每百元營業收入中的成本為84.86元，同比減少0.87元，環比減少0.29元；營業收入利潤率今年以來首次同比提高，達到6.41%，同比提高0.90個百分點，環比提高1.15個百分點，企業盈利能力明顯改善。