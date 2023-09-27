假裝女網友實為「麻甩佬」　江蘇破跨國裸聊敲詐勒索案涉3000萬

周二（26日），江蘇淮安市中級人民法院召開關於網路犯罪案件審判工作記者會，宣布了一宗境外操縱跨國「裸聊」，敲詐勒索3000萬元（人民幣．下同）的案例，案中被告已獲刑，最重被判有期徒刑13年，並處罰金人民幣50萬元。



案情指，2020年6月至2021年5月，譚某某、堯某某（均另案處理）招募被告人郭某某、宋某某、蘇某某、阮某某等數十人，先後在緬甸孟平某賭場大樓等地，針對中國人實施「裸聊」敲詐犯罪活動。他們先利用QQ、陌陌等社交軟件，透過虛擬定位等方式假扮女性，然後誘惑男網友聊天，取得信任後即誘騙受害者「裸聊」，再誘導被害人下載、安裝藏有木馬程式的App軟件，從而竊取他們手機內數據。

同時，在「裸聊」期間，被告還趁機錄製了被害人不雅影片，再以用影片敗壞被害人名聲為由，要挾迫使被害人付費刪除，涉案總金額達3000餘萬元。

江蘇淮安市中級人民法院召開關於網路犯罪案件審判工作記者會。（現代快報）

最終，郭某某、蘇某等人敲詐勒索罪成，法院依法判處郭某某等人有期徒刑13年，並處罰金50萬元至有期徒刑1年9個月，並處罰金8000元不等的刑罰。

法官提示，目前裸聊敲詐勒索已經成為一個成熟的犯罪產業，犯罪分子分工明確、組織嚴密、手段成熟，利用受害人害怕影響工作和社會形象、家庭和睦的恐懼心理，對受害人進行敲詐,呼籲民眾要保持健康的上網習慣，不要瀏覽色情信息，切勿試圖尋求刺激，不要輕信陌生人，不輕易下載他人指定的所謂App，更不要向陌生人洩露身份和家庭等敏感信息，並鼓勵發現被騙或者被敲詐後要第一時間報警。