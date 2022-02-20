台灣擬參選縣議員美女被爆與人夫裸聊　遭元配索償台幣500萬

台灣彰化縣某建設公司陳姓女董座控告彰化縣伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，2016年間涉嫌透過視訊向她丈夫擺出不雅姿勢，事後「侵門踏戶」指責她的丈夫始亂終棄。女董座一氣之下求償台幣500萬元（折合約港幣140萬），陳聿琦向法官辯稱陳夫熱烈追求，僅同意網交，兩人從沒發生肉體關係，視訊影片流出與地方選舉有關。彰化地方法院法官未採信，判處陳聿琦應賠償女董座台幣25萬元（折合約港幣7萬），可上訴。



陳聿琦首度擔任鄉代，今天表示，因對外表明將轉戰縣議員，遭地方派系聯手夾殺，翻出舊影片並開始散播私密照片，那些照片和影片都是被前男友盜。陳聿琦強調，出庭訊應時從沒說過建設公司老闆猛烈追求，也沒說同意網交，除了上訴討回清白，對於不實流言將保留法律追訴權，並且不放棄參選縣議員。

台灣港鄉女鄉民代表陳聿琦照片。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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判決書指出，女董座控訴陳聿琦明知陳夫已婚，2016年至2019年，和陳夫以通訊軟體視訊時，脫衣擺出猥褻不雅姿勢，2019年8月1日陳聿琦到她家指責陳夫另結新歡、始亂終棄，才知丈夫偷吃單身女鄉代，後來在家中電腦發現不雅的視訊照片，女董座認為陳聿琦已侵害她配偶關係的身分法益，又到家裡大小聲鬧得鄰里人盡皆知，加深她精神上痛苦，要求賠償台幣500萬元（折合約港幣140萬）。

陳聿琦向法官辯稱，她是失婚婦女，禁不起陳夫熱烈追求，只同意兩人網交，沒想到對方側錄視訊影像，要脅繼續交往，女董座和陳夫都活躍地方政商界，可能女董座因地方選舉問題，2017、2018年已把其夫偷錄截取的視訊影片和照片外流，很多地方人士看到，她向警方報案打算控告對方妨害名譽，但基於可能查不出原始散播者而作罷，可見女董座早就知道陳夫在外結交女友的事情，已逾2年的告訴時效，況且影片是未經同意側錄，不能當作有法律效力的證據。

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法官認為，陳聿琦自稱2019知道影片和照片長期流傳，自知權益受損，卻沒對陳夫提出妨害秘密的告訴，女董座2019年8月從丈夫共同使用的電腦取得影片和照片，並非用不法手段取得證據，且2020年12月提起訴訟，未超過2年時效。法官審酌女董事2019年收入台幣200萬元（折合約港幣56萬），名下財產上億元，陳聿琦同年收入台幣80多萬元（折合約港幣22萬），女董事雖未對配偶提告和追究責任，但陳夫應負一半責任，因此法官判處陳聿琦應賠償台幣25萬元（折合約港幣7萬）。

地方政商界耳聞陳聿琦與建設公司老闆的緋聞，被掛名董事長的陳妻一狀告上法院，今年2月10日一審判決，相關資訊公開後，地方議論紛紛，認為年底九合一選舉在即，這時爆開陳聿琦的私生活，殺傷力不小。

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