十一北上注意｜深圳地鐵迎客流高峰　尾班車延長運營　一文睇詳情

今日（27日）距離中秋國慶長假還有兩天，據深圳邊檢總站預測，長假期間，深圳各口岸將迎來出入境客流高峰，預計日均出入境人員約72萬人次，客流高峰或將突破80萬人次。深圳地鐵亦將迎客流高峰，為方便市民、遊客出行，各條線路將延長運營時間。



據深圳邊檢預計，羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站口岸為承擔假期期間出入境客流的主力口岸，日均客流將分別達19萬人次、18萬人次、11萬人次、9萬人次；客流峰值預計出現在9月30日及10月1日；尖峰客流預計將分別達22萬人次、21萬人次、12萬人次、10萬人次。

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深圳地鐵將迎客流高峰 延長運營時間

深圳地鐵將迎客流高峰。（深圳地鐵）

9月28日是內地放假前的最後一個工作日，當日通勤客流與中秋出行客流疊加，預計將超過正常周五客流量。中秋當日，預計客流將超過近期正常週六水平，或迎來客流高峰。

為了在「9月29日至10月6日」假日期間為市民提供更為便利的旅遊服務，深圳地鐵、港鐵深圳制定營運專案延長運營時間。其中，28日、29日、30日及10月1日、5日、6日，深圳地鐵延長全網（不含20號線）地鐵運營服務1小時，4號線延長約1.5小時。

另外，在延長營運服務時間的基礎上，1、3、5、6、7、9、10、11、12、14號線共10條路線將繼續提供「半程尾班車」服務，營運時間將額外延長30至60分鐘。

連接深圳北高鐵站的地鐵4、5、6號線和連接深圳機場的地鐵11號線也會做調整，10月2日、3日、4日尾班車不早於24點發出，延長日將不早於凌晨1時發出。

經過深圳北高鐵站及機場的地鐵線路也將延長尾班車運營時間。（深圳地鐵）

深圳地鐵針對世界之窗、深圳灣公園、後海、深圳北、布吉等客流大站將做重點部署，加強人員值守及設備設施巡查。