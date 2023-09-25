十一國慶黃金周｜內地逾2000萬人搭機出行　東京首爾為熱門目的地

內媒早前報道指，日本核污水排海事件發生後，內地人赴日旅遊團的諮詢量大幅度減少，還出現了不少退單情況。不過彭博社的報道指，十一黃金周期間，多個內地城市與東京、大阪之間的航班預訂量擠身內地排名前10的國際航線。



內地民航局運輸司副司長靳軍號9月15日表示，十一黃金周長假期間預計將有2100萬名旅客搭乘客機出行。民航部門將每日平均確保國內客運航班1萬4000班、運輸國內旅客196萬人次，分別比2019年國慶假期增加18%、17%。

彭博社25日報道指，隨著中國遊客競相預訂航班，機票價格不斷攀升，一些熱門航線的機票價格上漲了一倍以上，例如國航9月29日從北京飛往成都的經濟艙機票價格為1,800元人民幣。

報道又引述線上旅行社同程的報告指，偏遠的目的地越來越受內地民眾歡迎，其中包括新疆、西藏、青海、寧夏和黑龍江等地。

報道又引述Flight Master的機票預訂量數據顯示，十一黃金周期間，東京和首爾為熱門目的地。在排名前10的國際航線中，上海-首爾的預訂量排名第一，東京-上海排名第二，北京-東京排名第三，杭州-大阪排名第四，北京-首爾排名第五，上海-東京排名第六。