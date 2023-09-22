十一國慶黃金周｜港車北上注意！中秋國慶假期小型客車免收通行費

9月21日，國新辦就中國交通可持續發展情況舉行發布會，交通運輸部運輸服務司負責人王繡春介紹，2023年中秋、國慶假期從9月29日到10月6日，共8天，全國收費公路繼續對7座以下（含7座）小型客車免收通行費，免費時段是9月29日0時到10月6日24時。



值得注意的是，交通運輸部預估，假期首日（9月29日）全國高速公路流量可能突破歷史最高值，建議大家錯峰出行。



王繡春介紹，從出行流量看，總體流量比較大。結合客流監測以及前期客票預售情況，預計假期期間探親流、旅遊流將高位疊加，跨區域中長距離出行需求將明顯增加。全社會人員流動量、營業性客運量與2022年同期相比，都有比較大幅度的增長，預計全國高速公路日均流量同比2022年上升超過四成，假期首日全國高速公路流量可能突破歷史最高值。

從時間分布看，出行時間更為集中。假期第一天是中秋節，出程客流集中度會比返程客流集中度更高，旅遊探親出行需求將集中釋放。整個假期的公路出行最高峰預計將出現在9月29日前後，路網通行壓力比較大。

廣深沿江高速大部分建於海上，形成獨特公路海景旅遊文化，被譽為「中國最美公路」。（深圳高速公路集團官網）

港車北上｜廣東高速公路通車總里程全國第一 哪條全中國最賺錢？

從空間分佈看，出行空間較為集中，假期期間，中心城市、重點旅遊城市將成為出行熱點地區。京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈這些區域的路網流量比較大。大中城市周邊高速公路出行較為集中，部分路段可能出現擁堵緩行的情況。

港車北上收費一次睇：

根據「港車北上」管理辦法相關規定，香港私家車目前只能經港珠澳大橋珠海公路口岸進出，在廣東省範圍內行駛。

內地的高速公路出入口一般都設有電子收費系統（ETC）和人工收費通道。（視覺中國／當代中國授權）

在廣東省一般情況下，第一類車，即是9座或以下客車，四車道高速公路每公里為0.45元，六車道及以上高速公路收費為每公里0.6元。以目前6車道的廣深沿江高速為例，收費為每公里0.6元，私家車走完全程約90公里要花費54元左右。

繳費方式方面，內地的高速公路出入口一般都設有電子收費系統（ETC）和人工收費通道，已安裝ETC晶片的車輛可行走ETC通道。未有裝上ETC晶片的車輛必須走人工通道。人工通道可以繳付現金或微信支付、支付寶等電子支付工具。

根據《重大節假日免收小型客車通行費實施方案》安排，在春節、清明節、勞動節和國慶節四個國家法定節假日，7座及以下小型客車享受高速免費通行政策。