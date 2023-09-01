椰樹集團招聘月薪2萬元起跳最高有過百萬年薪　入職立即配備房車

8月30日，椰樹集團在微博發布招聘公告，本科生學歷月薪2萬元（人民幣，下同）起跳，入職後更會配備「房車」。



椰樹集團在官方微博上發帖文表示「培養正副總經理學校第六期招生」。招聘海報顯示，與前五期相比，第六期的招生工資提高50%。本科生入學第一年年薪達到24萬元，研究生為36萬元，博士生為48萬元。升任集團副總經理，年薪將從原來的108.69萬元漲至155.27萬元。

招聘海報上提到，入職椰樹的特別福利是「入學就有車、有房、有高薪、有前途，能致富有貢獻獎勵600萬海景房、獎勵1000萬別墅、獎勵分紅股權」。據了解，「有車有房」是指配備兩人一間宿舍房和新能源小車，但使用權歸學校。

椰樹集團在官方微博上發帖文表示「培養正副總經理學校第六期招生」。（微博＠椰樹集團）

值得一提的是，椰樹集團曾因此類特殊性質的招聘公告引起輿論爭議，甚至被監管部門處罰。

2020年，集團旗下的「椰樹培養職業經理學校」公開招生，應聘者成為集團總經理後會有百萬年薪、有別墅獎、有分紅股獎、有海景房獎，甚至可成為集團董事長。

不過，當中最具爭議的招生條件，是要求應聘者承諾做到「兩不」，「忠誠不謀私、願事業不顧家」，其次要承諾終身在椰樹集團服務，「要寫承諾書，承諾以房產作為抵押，離開『椰樹』以房產償還」。

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2021年3月，椰樹集團在其官方微博上發布招聘廣告，內容包括「椰樹集團培養正、副總經理學校再招生！！！專業不限只要懂寫作，入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」。

椰樹集團發布的招生廣告引起網民熱議。（微博@海南椰樹集團）

該招聘廣告立刻引發社會爭議，海南省市場監管局隨即對椰樹集團相關負責人進行行政約談。最終，椰樹集團被海南市監局罰款40萬元，理由是妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚。

今年3月1日，椰樹集團故技重施，發文招聘稱，要培養正副總經理學校學員招生，招生本科年薪16.8萬，碩士生年薪25.5萬，博士生年薪33.6萬。畢業後包工作，升任集團副總後年薪108萬，有貢獻獎勵600萬海景房，獎勵1000萬別墅，獎勵分紅股權。