十一國慶｜人民日報社論：堅定不移朝強國建設、民族復興目標前進

今天（1日）是中華人民共和國成立74周年，官媒《人民日報》發表社論稱，全黨全國各族人民正堅定不移朝著強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前進。



社論稱，過去一年，面對風高浪急的國際環境和國內多重超預期因素的衝擊，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，全國上下團結奮鬥、頑強拼搏，黨和國家事業取得豐碩成果。黨的二十大擘畫了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖，黨領導人民創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡，中國經濟在波浪式發展、曲折式前進中展現出巨大的韌性和潛力、長期向好的大勢。

社論稱，74年來，中國由一窮二白到全面小康，已踏上以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興的新征程。特別是黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央領導全黨全國各族人民砥礪前行，成功推進和拓展了中國式現代化。沿著這條強國建設、民族復興的唯一正確道路，中國如期打贏脫貧攻堅戰、如期全面建成小康社會，邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。

社論又稱，正是因為確立了習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立了習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，黨的面貌、國家的面貌、人民的面貌、軍隊的面貌、中華民族的面貌發生了前所未有的變化，從根本上確保實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。實踐充分證明，「兩個確立」是戰勝一切艱難險阻、應對一切不確定性的最大確定性、最大底氣、最大保證，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。