中秋+國慶連8休　全國首日高速流量或破歷史峰值 可達6600萬輛次

今年中秋、十一國慶假期連休8天，與杭州亞運會賽事後半程高度重疊，致內地公眾旅遊、探親、觀賽等出行需求十分旺盛，公路跨省長距離出行明顯增加。據官方估算，假期期間，全國高速公路日均流量為5700萬至5800萬輛次，比2022年同期增長46%至49%。



交通運輸部有關負責人介紹，今年中秋、國慶假期期間客運量將持續高位運行，全社會跨區域人員流動量（包括營業性客運量、高速公路及普通國省道小客車出行量）將達20.5億人次，日均約2.57億人次，比2022年同期日均增長58.8%。鐵路、公路、水路、民航營業性客運量將全面回升，營業性客運總量或將達4.9億人次，較2022年同期日均增長78.6%。連假首日全國高速公路流量或將突破歷史最高值，預計將達到6600萬輛次。

該負責人指出，客流分佈整體將呈現「兩頭高、中間低」的特點，出程客流集中度較返程客流集中度更高，預計公路出行最高峰將出現在9月29日前後，京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝地區路網流量較大。中長距離出行占比將進一步提升，預計省際、市際出行或將超70%。

每年的十一黃金周都是旅遊高峰期。（網絡圖片）

結合預測分析，交通運輸部門將加強客流需求研判，完善運輸組織方案，強化客運樞紐、重點旅遊景區等區域運力投放，強化城鄉客運線路和鐵路列車、民航班機、水路客運航線銜接，全力滿足廣大人民群眾假期出行需求。同時，也將及時發佈客流資訊，加強出行引導。