深圳福田中秋國慶燈光騷閃亮8日　一文睇清港人如何預約？

十一黃金周今晚正式登場，深圳市福田中心區中秋國慶燈光秀也將正式開啟，從今日（9月28日）至10月6日（9月30日停播）共計8天，每天19時30分、20時30分、21時30分各一場，《香港01》記者實測如何預約欣賞燈光秀，並附上交通方式。



據深圳市文化廣電體育旅遊局介紹，當市民中心廣場周邊樓宇，被一同點亮；頃刻間，形成一片光影的海洋「流光溢彩、燈光璀璨」，能夠享受一個「儀式感滿滿」的中秋國慶假期。

預約步驟如下：

第一步：中秋國慶燈光秀主要是透過微信小程序「福田中心區夜景燈光預約導引服務」預定，可以微信小程序直接搜索「福田中心區夜景燈光預約導引服務」，或是先關注「i游深圳」（深圳市文化廣電體育旅遊局官方）公眾號，回覆關鍵字「燈光秀」，就可獲取預約連結。

第二步選擇觀賞時間和區域：

進入後點進預約入口就可以開始預約，中秋國慶燈光秀可以選擇預約的區域，目前看來1區和2區最熱門，進入頁面後點選想預約的日期、時間和區域。

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全景圖可以看到有四個區域可供選擇。

第三步輸入姓名和電話號碼(僅支援內地號碼)：

最後輸入名字和電話號碼就可以預約成功，但電話號碼只支援內地的電話號碼，但毋須驗證，只要輸入有效的內地號碼就可以。一人一次可以預約最多3個人，電話號碼可重覆使用。

預約提示：

提示1：1人1碼，請市民憑預約碼入場，團體碼允許預約最多3個使用者。

提示2：預約前先瞭解市民廣場觀賞區域分佈圖，預約成功後憑預約碼，按正確入口提前30分鐘進入對應觀賞區域。

提示3：超過預約時間後不能入場，如不能按時到場須及時取消，30日(自然日)內累計3次爽約將被系統暫停預約資格。

提示4：根據市氣象台相關預警訊號或播放現場出現突發極端天氣時，視情況對亮燈時間進行調整或停止亮燈。

提示5：鼓勵簡裝入場，儘量不要攜帶大件行李物品；指定區域內禁止攜帶攝影三腳架、大型自拍桿、無人機等攝像輔助裝置；禁止攜帶滑板、旱冰鞋等運動器材；禁止攜帶易燃易爆物品；禁止攜帶電動車、自行車、嬰兒車及寵物等。

提示6：遵守文明觀賞規則，不喧嘩、不吵鬧，請勿亂扔垃圾、損壞公物，請勿在觀賞區內兜售貨物。

提示7：周邊停車位緊張，交警將嚴處違停車輛，並對相關道路進行臨時管控，提倡公共交通、綠色出行。

交通指南：

地鐵：

市民可乘坐地鐵2號線或4號線到市民中心站，由A出口或F出口前往觀賞區域（節假日期間地鐵B、E口只進不出，A口只出不進，F口根據現場人流進行管控，C、D口關閉狀態）。

公交站：

市民中心東站、市民中心站、市民中心西站等，根據現場貼有導向指引進入觀賞區域；

市民中心廣場駕車停車場指引：

為方便駕車的廣大市民去觀賞區觀賞夜景燈光，鑒於周邊停車場緊張，有部分車位提供如下，請廣大市民綠色出行。

停車場地點如下：

1、諾德中心，能提供100個車位，首15分鐘免費，超過15分鐘15元，每超1小時增加5元，全天60元封頂；

2、安聯大廈，能提供100個車位，首15分鐘免費，第1小時超過15分鐘15元，每超1小時增加5元，全天60元封頂；

3、經貿中心，能提供120個車位，首15分鐘免費，超過15分鐘15元，每超1小時增加5元，全天60元封頂；

4、榮超大廈，能提供120個車位，首15分鐘免費，第1小時超過15分鐘15元，每超1小時增加5元，全天60元封頂。