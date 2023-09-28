深圳福田中秋國慶燈光騷閃亮8日 一文睇清港人如何預約？
十一黃金周今晚正式登場，深圳市福田中心區中秋國慶燈光秀也將正式開啟，從今日（9月28日）至10月6日（9月30日停播）共計8天，每天19時30分、20時30分、21時30分各一場，《香港01》記者實測如何預約欣賞燈光秀，並附上交通方式。
據深圳市文化廣電體育旅遊局介紹，當市民中心廣場周邊樓宇，被一同點亮；頃刻間，形成一片光影的海洋「流光溢彩、燈光璀璨」，能夠享受一個「儀式感滿滿」的中秋國慶假期。
預約步驟如下：
第一步：中秋國慶燈光秀主要是透過微信小程序「福田中心區夜景燈光預約導引服務」預定，可以微信小程序直接搜索「福田中心區夜景燈光預約導引服務」，或是先關注「i游深圳」（深圳市文化廣電體育旅遊局官方）公眾號，回覆關鍵字「燈光秀」，就可獲取預約連結。
第二步選擇觀賞時間和區域：
進入後點進預約入口就可以開始預約，中秋國慶燈光秀可以選擇預約的區域，目前看來1區和2區最熱門，進入頁面後點選想預約的日期、時間和區域。
第三步輸入姓名和電話號碼(僅支援內地號碼)：
最後輸入名字和電話號碼就可以預約成功，但電話號碼只支援內地的電話號碼，但毋須驗證，只要輸入有效的內地號碼就可以。一人一次可以預約最多3個人，電話號碼可重覆使用。
預約提示：
提示1：1人1碼，請市民憑預約碼入場，團體碼允許預約最多3個使用者。
提示2：預約前先瞭解市民廣場觀賞區域分佈圖，預約成功後憑預約碼，按正確入口提前30分鐘進入對應觀賞區域。
提示3：超過預約時間後不能入場，如不能按時到場須及時取消，30日(自然日)內累計3次爽約將被系統暫停預約資格。
提示4：根據市氣象台相關預警訊號或播放現場出現突發極端天氣時，視情況對亮燈時間進行調整或停止亮燈。
提示5：鼓勵簡裝入場，儘量不要攜帶大件行李物品；指定區域內禁止攜帶攝影三腳架、大型自拍桿、無人機等攝像輔助裝置；禁止攜帶滑板、旱冰鞋等運動器材；禁止攜帶易燃易爆物品；禁止攜帶電動車、自行車、嬰兒車及寵物等。
提示6：遵守文明觀賞規則，不喧嘩、不吵鬧，請勿亂扔垃圾、損壞公物，請勿在觀賞區內兜售貨物。
提示7：周邊停車位緊張，交警將嚴處違停車輛，並對相關道路進行臨時管控，提倡公共交通、綠色出行。