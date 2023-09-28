中國恒大證實：許家印涉違法犯罪，已被採取強制措施

中國恒大9月28日晚間在港交所公告，公司接到有關部門通知，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。



恒大集團聲明指出，本公司接到有關部門通知，本公司執行董事及董事會主席許家印先生因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。本公司的股份由2023年9月28日上午9時正起於聯交所停止買賣，本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。



內媒《觀察者網》9月27日下午報道指，有接近恒大的知情人士向《觀察者網》證實了該消息，並表示，事情發生在幾天前，許家印現位於北京的一處居所，已被限制部分行動自由。

9月27日午後，恒大系股票突然集體跳水。據《每日經濟新聞》報導，截至下午3時30分左右，港股「恒大系」持續走低，中國恒大跌超13.92%，此前一度漲近14%。恒大汽車跌21.43%，恒大物業跌超11%。

許家印已兩個多月沒有公開露面 身家縮水90%

自恒大股票停牌以來的18個月內，許家印公開現身大多在恒大集團內部的保交樓專題會、月度工作會議上。停牌一個月後，許家印曾攜管理團隊出現在廣州恒大中心，為第一批恒馳5汽車造勢。

停牌一個月後，許家印曾攜管理團隊出現在廣州恒大中心，為第一批恆馳5汽車造勢。（每經房產）

據財聯社7月報道，許家印組織召開了恒大保交樓會議，會議持續了半個多小時。會上，許家印詢問了幾個地區公司的保交樓情況。並引述消息人士稱，恒大目前住宅項目爛尾情況並不多，部分爛尾樓盤主要是位於昆明、貴陽等地的文旅項目。

2023年以來，許家印公開露面與發言亦均通過恒大足球方面。今年7月4日，許家印主持召開恒大足球俱樂部管理會議，表示俱樂部全體人員要弘揚新廣州隊精神，選拔任用恒大足校優秀年輕人才，走好從學校到球隊的「一條龍」人才培育之路，為中國足球發展和振興做出貢獻。當時，許家印已被列為執行人。

許家印7月最後露面談「振興中國足球」。（資料圖片）

《每日經濟新聞》報道，5年前，2018年8月，隨著當時恒大健康（現為「恒大汽車」）股價強勁表現，福布斯當時實時富豪榜排行榜顯示，許家印以身家414億美元成為中國首富。

而據《2023胡潤全球富豪榜》顯示，許家印如今身家僅剩200億，全球排行1100名，比巔峰時縮水超過90%。