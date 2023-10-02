廣南聯絡線開工建設　未來香港西九龍站1小時直達廣州市中心

新建廣州站至廣州南站聯絡線（簡稱廣南聯絡線），近日在廣州市荔灣區開工建設。線路建成後，京廣鐵路和京廣高鐵將新增一條「高鐵進城」線路，同時向南連接廣深港高鐵。



廣南聯絡線擬定建設工期4年，線路會途經佛山市南海區，廣州市荔灣區、番禺區，線路全長16.077公里，其中橋樑1.093公里，隧道13.21公里，正線橋隧比例88.97%，設計時速200公里。

該線路可連通廣州東、廣州白雲、廣州南等樞紐主客站，連接起既有京廣普速鐵路、京廣高鐵、廣深港高鐵、貴廣高鐵、南廣高鐵、廣汕高鐵、廣珠城際、廣佛肇城際等線路，以及規劃建設的永清廣、廣河等鐵路，充分發揮廣州鐵路樞紐各客站能力。

廣南聯絡線設計規劃圖。（廣鐵集團）

另外，線路將實現深港、珠澳客流快速進入廣州中心城區，香港西九龍的旅客有望60分鐘通達廣州主城區。

2020年國家發改委發布《關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批覆》提出，粵港澳大灣區城際鐵路與高鐵、幹線鐵路通過樞紐換乘實現互聯互通，其中，廣南聯絡線被列入建設項目表單。

該項目於2022年11月取得項目可行性研究批覆，2023年7月取得項目初步設計批覆，同年8月通過施工圖審核，9月初完成施工和監理招標工作，依法合規具備開工建設條件。