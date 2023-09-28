滬寧沿江高鐵、福廈高鐵今日開通　時速350公里助區域一體化

滬寧沿江高鐵和福廈高鐵周四（28日）開通營運，前者形成上海至南京間的第二條城際高速鐵路，長三角鐵路網進一步加密，將更好助力區域一體化發展；後者則令福州至廈門最快55分可達，兩地形成「一小時生活圈」。



據介紹，滬寧沿江高鐵是長三角地區城際軌道交通網的骨幹路線，計劃起自南京南站，經江蘇省南京市、鎮江市、常州市、無錫市、蘇州市，在太倉站與滬蘇通鐵路交會後共線，接入上海鐵路樞紐。線路全長279公里，設計時速350公里，共設南京南、句容、金壇、武進、江陰、張家港、常熟、太倉8座車站，其中句容、金壇、武進、江陰站為新建車站。

滬寧沿江高鐵共設南京南、句容、金壇、武進、江陰、張家港、常熟、太倉8座車站。（「人民網」微信公號）

滬寧沿江高鐵為繼京滬鐵路、滬寧城際鐵路、京滬高鐵建成通車後，上海至南京間的第四條鐵路通道，也是上海至南京間投用的第二條城際鐵路。營運初期獲安排每日開行動車組列車10對，其中南京南至上海虹橋5對，南京南至上海1對，南京南至太倉3對，蕪湖至上海1對，南京南至張家港、常熟、太倉站間鐵路出行最短時間由原先的2小時35分鐘、2小時46分鐘、3小時07分鐘，壓縮至1小時06分鐘、1小時10分鐘、1小時35分鐘。四季調圖後，將依客流需求進一步優化完善列車開行方案。

至於福廈高鐵起自福州南站，經福建省莆田市、泉州市、廈門市、漳州市，接入漳州站。線路全長277公里，設計時速350公里，共設福州南、福清西、莆田、泉港、泉州東、泉州南、廈門北、漳州8座車站，其中福州南、瑩田、廈門北站為改擴建車站，福清西、泉港、泉州東、泉州南站為新建車站。

福廈高鐵獲安排復興號智慧動車組列車上線開行，營運初期，國鐵集團每日開行動車組列車8對；四季調圖後，每日開行動車組列車最高可達62對。福州至廈門、漳州最快分別55分、89分可達。