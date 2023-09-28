廣汕高鐵開通運營最短耗時僅1小時　「軌道上的大灣區」加速成形

9月26日，廣東省投資控股建設的廣汕高鐵正式開通運營。線路開通後，廣州至汕尾的高鐵列車最短運行時間將由2小時壓縮至約1小時。廣汕高鐵是廣東不斷推進鐵路市場化改革，加快推進鐵路項目建設的縮影。



2020年，廣東按照中央與地方事權改革方案和鐵路市場化改革要求，先行先試，大膽創新，勇於實踐，逐步探索出城際鐵路建設運營的新模式，在多元化競爭的建設模式中，廣東省鐵路高質量發展正穩步推進。今年，廣東計劃完成鐵路投資超1100億元，加快建設省管鐵路續建項目2190公里，其中爭取建成511公里，新開工420公里，「軌道上的大灣區」加速成形。

推動城際鐵路自主投資建設運營

鐵路是國民經濟大動脈和重大民生工程，2021年，隨著贛深高鐵開通，廣東實現「市市通高鐵」。截至2022年底，全省鐵路運營里程達5328公里，其中高速鐵路運營里程約2367公里，位居全國前列。

2020年，國內第一條省方自主投資建設運營的城際鐵路——廣清、廣州東環城際開通；2021年，國內第一條省方自主投資建設的時速350公里高鐵——珠肇高鐵江門至珠三角樞紐機場段開工建設；2022年，投資超500億元的深江鐵路全線開工建設；如今，廣東省投資控股建設的廣汕高鐵開通運營。自2020年以來，廣東建成贛深高鐵、珠機城際一期、廣清城際、新白廣白雲機場T2至廣州北段、南沙港鐵路、茂名博賀港鐵路等6個項目；新開工深江、珠肇、梅龍、深圳至深汕合作區等高鐵及粵東城際、廣清城際南北延、廣花、深惠等城際鐵路共29個項目1151公里。

廣汕高鐵汕尾站。（資料圖片）

推進省管鐵路投資建設多元化

在加快推進鐵路建設的基礎上，廣東統籌考慮城市發展、區域聯動、產業協同、資源共享等因素，通過完善管理製度、創新監管機製、深化研究鐵路技術標系，高標準、高質量推進鐵路現代化水平。

為加快打造「軌道上的大灣區」，充分發揮高鐵、城際對大灣區經濟和社會融合發展的引領帶動作用，廣東按照「統一規劃、統一標準、統籌運營」的要求，著力推進鐵路建設管理改革。隨著投資建設規模不斷擴大，廣東積極推進鐵路投資主體多元化，先後采用路省合資、省方獨資、省市合作等多種投資模式，積極引入社會資本參與，根據實際采用委托代建、EPC工程總承包和自主建設管理等模式。

近年來開工的廣州、深圳都市圈大部分城際鐵路項目，均引進社會資本參與投資建設。多方式、多渠道籌集建設資金，有效加快了廣東省鐵路項目建設。

新塘站實現國鐵、城際、地鐵「零換乘」。

「鐵路車站」綜合樞紐體系不斷完善

「十四五」以來，廣東按照「零距離」換乘要求及「多式銜接、立體開發、功能融合、節約集約」的原則，充分發揮鐵路在綜合交通網絡的骨幹作用，利用高鐵、城際進城，深入城市腹地、兼顧通勤客流等特點，合理確定鐵路樞紐功能定位、開發布局和規模，打造鐵路主導型綜合交通樞紐。

重點謀劃廣湛、深南、廣珠（澳）、廣河高鐵以及肇順南城際、粵東城際等多條鐵路線路進入樞紐機場，實現省內7大樞紐機場引入城際鐵路，國際性樞紐機場通達高鐵，加快構建「航空+高鐵、城際」的快速交通運輸服務網絡；大力發展樞紐經濟，通過客流集聚效應形成高強度開發量及豐富業態的城市綜合體。

公交化運營便利出行

「我因工作需要經常往返於廣州和清遠之間，以往開車老塞車，有了廣清城際後，我總能準點到達。」廣州市民張先生說。廣清城際、廣州東環城際的開通，進一步縮短了廣州、清遠兩市的距離。一天42趟次的發車密度和最快15分鐘的發車間隔，讓兩地市民切實感受到了便利。截至2022年底，廣清、廣州東環城際鐵路旅客累計發送量401.54萬人次。

廣州白雲站。

為進一步提升運營效率和服務水平，廣東先行應用城際鐵路多元乘車支付票務系統，采用大站停+站站停組合，以及旅客站台候車、隨到隨走的公交化運營模式，滿足群眾多樣化的出行需求。如廣深城際鐵路按照日常線、周末線、高峰線和「一日一圖」策略組織列車開行，新圖大範圍采用「站站停」的公交化模式運行，全力滿足沿途各站商務、通勤等客流需求。

建設高效聯通的多層次軌道交通網

截至目前，粵港澳大灣區廣東省內鐵路運營里程超2400公里，隨著地方鐵路建設管理體製機製的創新改革、地方技術體系的構建，以粵港澳大灣區為核心，聯系粵東粵西粵北地區並對外延伸輻射的幹線鐵路網，以廣佛、深港、珠澳三大發展極為核心，廣深港、廣珠澳、跨珠江口三大主軸為集聚的城際鐵路網將逐步形成，鐵路運輸品質也將進一步提升。

為加快打造「軌道上的大灣區」，廣東將重點建設高鐵通道、鐵路樞紐工程、城際鐵路、貨運鐵路等，「十四五」期間，廣東鐵路建設總規模將超過4600公里，項目總投資近1.6萬億元。到2025年粵港澳大灣區鐵路網絡運營及在建里程將達到4700公里，「軌道上的大灣區」基本建成，貨運鐵路運輸能力持續增強，鐵路樞紐銜接更加順暢，為形成粵港澳大灣區為核心，汕頭、湛江為極點，軸帶支撐、多向聯通的綜合立體交通網提供有力支撐。

廣州高鐵羅浮山站。

未來大灣區軌道交通建設，不僅僅只是里程的增加，更是多網融合，設施互聯、票製互通、安檢互認、信息共享、支付兼容、無縫銜接。打造「軌道上的大灣區」，廣東將大力推進幹線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通融合發展，構建支撐粵港澳大灣區打造成新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地的廣東城際鐵路技術體系，深化改革建設管理機製體製，加快建成「軸帶支撐、極軸放射」的多層次鐵路網絡，推動實現城際鐵路「互聯互通、換乘便捷、一票通達」。