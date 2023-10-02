內地科考團隊登頂卓奧友峰　成功架設第二個8000米級自動氣象站

10月1日，在18名科考隊員的共同努力下，中國第二個8000米級以上的自動氣象站，在世界第六高峰卓奧友峰架設成功。



本次科考在卓奧友峰海拔4950米、5700米、6450米、7100米和8201米之處，建設共5座梯度自動氣象站。

卓奧友峰地處中國與尼泊爾邊界、喜馬拉雅山脈中部，海拔8201米，為世界第六高峰，東距珠穆朗瑪峰約30公里。其山勢魁偉，山體常年積雪。

中國科學院院士、第二次青藏科考隊隊長姚檀棟介紹，卓奧友峰地區的西風—季風協同作用比珠峰地區更劇烈，且是所有海拔8000米以上高峰中峰頂冰雪厚度最厚的山峰，保存着潛在最豐富的極高海拔氣候變化檔案。

同時，卓奧友峰的加布拉冰川是研究冰川退縮對冰緣生態系統結構和功能變化，及其碳源、碳匯過程影響的最佳區域，更是開展極高海拔人體健康動態調查的理想區域。

科考隊員除了開展極高海拔自動氣象站架設外，還將進行峰頂冰雪測厚、冰芯鑽取及雪冰樣品採集等多項科考任務。

第二次青藏高原綜合科學考察研究卓奧友峰科考將聚焦亞洲水塔變化、生態系統與碳循環、人類活動與生存環境安全、礦產資源與地質環境等重大科學問題，揭示極高海拔地區變化和極端過程變化對青藏高原生態環境變化的影響。