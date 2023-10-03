颱風小犬｜撞正「颱風殺手」風力減弱　天文台料周日逼港130公里

颱風小犬逐步迫近本港，不過撞正「颱風殺手」東北季候風影響，令小犬的路徑及強度存在變數。不過，據天文台最新的預測，由於小犬在本周後期沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，而同時東北季候風亦會抵達華南，故天文台預料風力會減弱。



天文台最新的預測移動路徑圖顯示，颱風小犬下周日（8日）下午5時，將移至香港東南偏東汕尾對出海域，相距天文台約130公里，不過其時已減弱為強烈熱帶風暴，加上位於香港以東，料本港吹清勁（5級）北風或北至東北風，威脅不大。不過在季候風及小犬的雨帶影響下，接近周末至下周初廣東沿岸地區風勢較大及有驟雨，早晚天氣顯著較涼。



天文台最新預測顯示，颱風小犬將於下周日（8日）下午逼近香港，集結在香港以東約130公里。

▼10月3日 各官方氣象機構對颱風小犬移動預測▼



+ 2

天文台：颱風小犬本周後期或較靠近珠江口一帶

按照天文台現時預測路徑，熱帶氣旋小犬在明日（4日）下午進入本港800公里範圍，天文台會在明晚發出一號戒備信號。雖然天文台預料，小犬明日下午2時會增強至超強颱風，其後向西掠過台灣南部高雄一帶，隨後向西會移向廣東東部沿岸，並在本周後期沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，可能較為靠近珠江口一帶。

天文台預測颱風小犬後日（5日）晚上進入本港東面800公里警戒範圍，但就會逐步由超強颱風，降級為強颱風。小犬其後再向西移動進入本港東面400公里警戒範圍，但就再逐步降至颱風，中心附近最高持續風速為每小時120公里。

天文台料周六離岸及高地風力達3號風球

小犬預計會在周六（7日）降至強烈熱帶風暴，並在下周日（8日）逼近本港，但屆時中心附近最高持續風速，為每小時90公里；不過在下周日下周約5時，中心位置僅距離天文台約130公里。

風雖近，但由於集結在香港之東，天文台預測本港周六只吹清勁（5級）北風，離岸及高地達強風（7級），即3號風球風力；下周日吹清勁（5級）北至東北風，離岸及高地間中達強風（6級）。

▼10月2日 旅客到貝澳露營▼



+ 6

小犬之所以減弱，是因為有「颱風殺手」之稱的東北季候風同時抵達華南。由於東北季候風原本乾燥而較涼，故捲入熱帶氣旋的話，不利其發展，故小犬出現減弱情況。

不過，在季候風及小犬的雨帶影響下，接近周末至下周初廣東沿岸地區風勢較大及有驟雨，早晚天氣顯著較涼。天文台預料，周六會大致多雲，間中有驟雨，顯著降雨概率為中高。