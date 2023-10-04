颱風小犬・遊台注意｜部份台鐵列車今停駛　金門取消6班機

颱風小犬逼近台灣，根據最新氣象資料顯示，小犬中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北西轉西移動，其暴風圈已進入台灣東半部海面及巴士海峽，對宜蘭、花蓮、台東、南投、台中以南及恆春半島將構成威脅。金門縣政府昨日（3日）表示，今日（4日）金門往來台南及高雄，有6班立榮航空的班機取消。高鐵公司表示，今天全線正常營運；交通部台灣鐵路管理局則稱，今天中午前正常營運，但有部份列車停駛。



台灣中央氣象署表示，昨晚11時，颱風小犬的中心位置在鵝鑾鼻的東方約360公里海面，以每小時12公里速度，向西北西轉西移動，近中心最大風速約每小時155公里，相當於 14 級風。

氣象署預計，暴風圈今天上午觸及陸地，5日清晨中心有機會登陸台東南邊附近，之後就會逐漸遠離台灣。因此4日到6日上半天，是小犬最接近台灣的時候。與昨晚8時比較，陸上警戒範圍擴大，增加了宜蘭、臺中、彰化、雲林；海上警戒範圍為台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽。

台鐵昨晚公布最新行駛訊息，今天中午12時前，西部幹線、東部幹線及南迴線正常行駛，但422次行駛到花蓮為止、308次行駛到台東站為止；653次台東往來花蓮停駛、423次新左營往來花蓮停駛；環島列車1次、2次全區間停駛；308次台東往來新左營停駛。

台灣高鐵表示，今天各車次列車依時刻表發車，但為確保運行安全，颱風期間部份路段如果風速、雨量過大，達運轉限制標準時，列車將採行車速限，旅客須保留行程安排彈性。

另外，屏東縣恆春、車城、滿州、枋山、牡丹、獅子等6鄉鎮，今日下午起停班、停課。台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉今日全天停班、停課；其餘地區下午起停班、停課。澎湖縣今日全天停班、停課。