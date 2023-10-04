英媒：解放軍093核潛艇黃海遇陷阱及系統故障　55軍人恐全數罹難

早前網傳解放軍093核潛艇在台海發生嚴重事故，艦上官兵已全數罹難，惟中國國防部事後回應指，有關消息純屬謠言。至周二（3日），英國《每日郵報》再引述消息報道指出，涉事核潛艇是在黃海出事，其受困於自設的誘捕英國與美國船隻的陷阱中，加上氧氣系統的災難性故障，導致55名官兵中毒，恐已悉數罹難。目前，中國官方尚未就報道回應。



報道引述知情人士及一份來自英國的「秘密報告」指出，8月21日，中國核潛艇093-417號於黃海執行任務時出事，其被中國海軍自設的鏈條和錨障礙物等陷阱困住，陷阱本身用來誘捕英國與美國的潛艇，再加上潛艇系統發生故障，導致缺氧，包括上尉薛永鵬上校在內的22名軍官、7名軍官學員，9名士官及17名水手恐已死亡。

英國皇家海軍拒絕評論事件。中國官方則尚未就報道回應。

據了解，093-417號核潛艇服役近15年，艦艇長約107公尺，配備魚雷。今年8月下旬，其傳出在黃海或台海一帶演練時爆炸。8月31日，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，有關消息純屬謠言，希望廣大網友關注權威信息，不要被帶節奏。