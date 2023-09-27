北京「認房不認貸」將滿月　買氣降溫、看房量腰斬50%

被視為促進房市交易重要政策的「認房不認貸」在北京實施將滿一個月，市場反應買氣迅速降溫，部分建案從一週賣出上百間，如今到訪量腰斬50%，曾經火爆、號稱不打烊的接待處現也幾乎絕跡。



為提振內地房地產交易，中國已有多城實施旨在降低買房門檻、讓更多民眾享受首購優惠的「認房不認貸」政策，在廣州、深圳率先宣布「認房不認貸」後，北京、上海同在9月1日相繼宣布執行這一政策措施，宣告內地四大一線城市全部加入「認房不認貸」行列。

中國出台一系列政策，希望能活絡中國樓市。（新華社）

根據此政策，該城市居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

儘管新政落地後的首週一度帶來極高的成交潮，但內媒《北京商報》27日報道，「認房不認貸」新政後的近4週時間，北京新成屋共成交5117間，其中單週最高成交2473間，新政後週均成交與新政前4週期間對比，上漲39.2%。但隨著前期積壓需求的集中釋放，新政帶來的熱度正在褪去。

2018年7月26日，璀璨北京夜景，北京的房價一直居高不下。（視覺中國）

報道引述建案負責人的看法說，新政落地後噴發極高成交潮，主要因為前期積壓的觀望購房需求開始釋放。「本輪市場熱度主要由改善客群支撐，但改善客群需求的釋放同樣有受限條件，那就是中古屋置換的流通」，負責人認為，許多潛在購房民眾都被卡在「賣一買一」的路上，所以市場熱度沒能維持。

近年內地樓市出現一線二線城市高燒不退，三線四線庫存高企的狀況。（新華社）

易居研究院研究總監嚴躍進分析指出，近期多項房市政策刺激下，整體市場的銷售價格並沒有明顯上漲，甚至部分項目還有下調，這就讓有意購房者更願意再等等看，「越來越理性的購房者，是市場的新變化」。