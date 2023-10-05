山東德州發布樓市新政　鼓勵農民用房票進城買樓

內地樓市持續冷淡，山東德州近日發布《促進房地產市場平穩健康發展的若干舉措》，涉及公積金貸款和房票制度等多項措施，更鼓勵農民用房票進城買樓。



文件指出，新增新市民（未獲得繳存地戶籍或取得繳存地戶籍不滿三年的職工）、青年人（35歲以下的職工）按月租房提領業務。連續足額繳存房屋公積金滿3個月，本人及配偶在繳存地無自有住房且租賃住房，並具有房屋租賃登記備案證明，每月可按照上月住房公積金月繳存額提取公積金。

文件稱，支持多子女家庭租房提取，在繳存地無自有房屋且租賃房屋的多子女家庭，本人及配偶可依租屋發票、租賃登記備案證明的實際房租支出提取房屋公積金。將多子女證明資料、租屋發票、租賃登記備案證明作為提取依據。

文件續指，支持現房銷售，提高現售房屋的公積金貸款額度。為推動房地產現房銷售，對能夠提供網簽備案的商品房買賣合約（現售）的貸款人，在原有最高貸款額度的基礎上，增加10萬元人民幣。

文件也提出，積極推行房票制度。房票制度是指在房屋徵收補償中，將過去的實物補償安置創新優化，轉換為房票安置形式。推行房票制度，有助於滿足被徵收群多多樣化安置需求。鼓勵採取房票方式進行徵收補償安置，鼓勵享有增減掛鉤政策的農民用房票進城購屋置業。